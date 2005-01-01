Особое искусство: вышивание икон

Вышивание бисером икон – сложная, ответственная и кропотливая работа. Поэтому важно заниматься таким творчеством, когда имеете достаточно времени и желания. Многие наборы не комплектуются бисером, нужно подбирать его отдельно – задание, которое займет много времени. Но в результате рукотворная икона станет особенно важным атрибутом в доме, ведь в любое такое изделие вложена частичка души.

Что необходимо знать о вышивании религиозных картин

Религиозная вышивка отличается от светской. Каждый, кто создает икону, ощущает ответственность. Работа требует особого духовного состояния, наполняется собственным пониманием и восприятием.

Общепринятым способом вышивания иконы бисером является лицевое шитье. Создание такого творения – это титанический труд. Считается, что перед началом работы следует обратиться в церковь, чтобы получить благословение священника на выполнение той или иной иконы.

Для создания таких изображений применяется несколько видов техники:

накладывание бумажной иконы на ткань и формирование оклада и облачения;

обшивание бисером одеяния, лик создается методом лицевого шитья;

комбинация вышивки крестиком и бусинами.

Какой способ выбрать, определяет мастер самостоятельно, в любом случае предварительно нужно провести некую подготовку.

Подготовительный этап

Считается, что перед началом работы следует прочесть молитву. Важно, чтобы ничего не отвлекало. Затем требуется подготовить удобное место. Ключевые моменты:

яркое освещение необходимо для правильного подбора цветов бусин по схеме и для соблюдения точности их расположения;

рекомендуется покрыть стол белой тканью: если бисер упадет с иглы, то найти его не составит труда;

бусины следует разместить в менажницу, желательно для каждого цвета выделить отдельную секцию. Чтобы не сверяться постоянно с палитрой, нужно подписать номера;

схему требуется расположить справа, в этом случае с ней будет удобнее работать;

ниткой стоит разметить полотно на квадраты размером 10х10 клеток.

Идеальный вариант, если схема нанесена прямо на полотно с обозначением участков размещения бисера. Потребуется специальная иголка и подходящие нитки. Удобнее всего вышивать на пяльцах – квадратных или круглых. С их помощью удается регулировать натяжение нити. Размеры самого бисера могут быть разными, в зависимости от схемы.

Порядок вышивания

Начинать работать со схемой необходимо с верхнего левого угла, причем первую и последнюю в ряду бусины следует пришивать дважды. В таком случае работу не поведет. Нитку нужно аккуратно подтягивать, размещать каждую бисерину требуется согласно схеме. По завершении одного ряда следующий тоже необходимо шить слева. Очень важно не перетягивать нить на изнанке, чтобы не испортить рисунок.