Сучасні технології будівництва складських приміщень

На сьогодні щоб забезпечити безперебійну роботу по зберіганню і своєчасне відвантаження і доставку овочів, будматеріалів або будь-якої іншої продукції, необхідні спеціальні ангари, які б максимально комфортно своєю конструкцією та облаштуванням сприяли б робочим процесам. ТОВ "Рать" забезпечить повний життевий цикл таких проектів, адже багато років займається будівництвом складів та логістичних центрів, які відповідають усім будівельним нормам і стандартам. На сьогодні сучасні технології монтажу пропонують унікальні способи швидкого зведення таких величезних приміщень в найкоротші терміни.

Перш ніж починати роботу над проектом, потрібно знати цільове призначення об'єкта. Існує звід правил і вимог до будівництва ангарів для складування. Вони закріплені законодавчо і повинні враховуватися при підготовці проекту майбутнього складу.

Вимоги до складських приміщень і логістичних центрів

Основні вимоги до сучасних складів :

приміщення повинні бути одноповерховими з високими стелями;

підлога бетонна зміцнена, як правило, з антипиловим покриттям;

у складському терміналі необхідна наявність адміністративно-побутових приміщень;

обов'язкова наявність вантажно-розвантажувальної зони і воріт на кожну тисячу кв. м. складу;

наявність систем пожежогасіння, аварійного електроживлення, тепло- і водопостачання, кондиціонування і вентиляції;

пристрій під'їзних шляхів, парковок, розворотів майданчиків;

територія повинна бути огороджена.

Залежно від того окремий це склад або цілий логістичний центр, є ще й додаткові норми і правила, з якими можна ознайомитися на сторінці https://rat.net.ua/ru/budivnictvo-logistichnih-centriv.

У будь-якому випадку, сучасні технології швидкомонтованого будівництва, які застосовуються в роботі, дозволяють скоротити як фінансові вкладення, так і терміни будівельних робіт. Незалежно від класу, складу, сучасні швидкобудуюємі ангари за своїми характеристиками відмінно підходять під всі вимоги.

Види швидкомонтованих будівель

При будівництві ангарів і складів застосовуються дві технології: каркасна і безкаркасна. Вибір залежить від вимог до приміщень і фінансових можливостей.

Будівництво складських комплексів або окремих будівель по безкаркасній технології обійдеться набагато дешевше і швидше. Це головна перевага технології. Якщо потрібен склад або невеликий комплекс будівель, в яких не принципова висота стелі, то ці будови підійдуть найкращим чином. Серед їх перева:

Вартість. Відсутність каркаса, мінімальні витрати на логістику, відсутність витрат на важку будтехніку і велику будівельну бригаду;

Швидкість будівництва. Так, ангар площею 1000 кв. м. можна скласти за 7-10 днів;

Герметичність. Технологія зведення передбачає з'єднання всіх елементів ангара без застосування болтів. Спеціальна машинка «зшиває» елементи міцно і герметично;

Відсутність всередині колон, ферм, дозволяє використовувати всю площу будівлі на 100%.

Через відсутність каркаса в кілька разів знижується металоємність конструкції, що дозволяє будувати ангар на простішому варіанті фундаменту.

Швидкомонтовані будівлі з металоконструкцій (каркасні) дорожче безкаркасних ангарів. При цьому мають такі принципові переваги:

Конструкція практично не обмежена по висоті і ширині;

Можливість зведення кількох поверхів. Так, адміністративні приміщення можна влаштувати на другому поверсі, тим самим збільшити площу складської зони;

Пристрій підвісного вантажного обладнання можливо без додаткового будівництва конструкції, на яке воно кріпиться.

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