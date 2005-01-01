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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Сучасні технології будівництва складських приміщень
На сьогодні щоб забезпечити безперебійну роботу по зберіганню і своєчасне відвантаження і доставку овочів, будматеріалів або будь-якої іншої продукції, необхідні спеціальні ангари, які б максимально комфортно своєю конструкцією та облаштуванням сприяли б робочим процесам. ТОВ "Рать" забезпечить повний життевий цикл таких проектів, адже багато років займається будівництвом складів та логістичних центрів, які відповідають усім будівельним нормам і стандартам. На сьогодні сучасні технології монтажу пропонують унікальні способи швидкого зведення таких величезних приміщень в найкоротші терміни.
Перш ніж починати роботу над проектом, потрібно знати цільове призначення об'єкта. Існує звід правил і вимог до будівництва ангарів для складування. Вони закріплені законодавчо і повинні враховуватися при підготовці проекту майбутнього складу.
Вимоги до складських приміщень і логістичних центрів
Основні вимоги до сучасних складів :
Залежно від того окремий це склад або цілий логістичний центр, є ще й додаткові норми і правила, з якими можна ознайомитися на сторінці https://rat.net.ua/ru/budivnictvo-logistichnih-centriv.
У будь-якому випадку, сучасні технології швидкомонтованого будівництва, які застосовуються в роботі, дозволяють скоротити як фінансові вкладення, так і терміни будівельних робіт. Незалежно від класу, складу, сучасні швидкобудуюємі ангари за своїми характеристиками відмінно підходять під всі вимоги.
Види швидкомонтованих будівель
При будівництві ангарів і складів застосовуються дві технології: каркасна і безкаркасна. Вибір залежить від вимог до приміщень і фінансових можливостей.
Будівництво складських комплексів або окремих будівель по безкаркасній технології обійдеться набагато дешевше і швидше. Це головна перевага технології. Якщо потрібен склад або невеликий комплекс будівель, в яких не принципова висота стелі, то ці будови підійдуть найкращим чином. Серед їх перева:
Швидкомонтовані будівлі з металоконструкцій (каркасні) дорожче безкаркасних ангарів. При цьому мають такі принципові переваги:
Щоб дізнатися загальну вартість будівельних робіт, пропонуємо скористатися сайтом rat.net.ua. Вкажіть вид і параметри будови, варіант утеплення і у компанії розрахують орієнтовну суму, яка необхідна для зведення.
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