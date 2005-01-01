Великобританія очолила групу послів G7 щодо підтримки України

Незабаром головуюча країна проінформує про пріоритети на рік.

Групу країн "Великої сімки" (G7) за підтримки реформ в Україні в 2021 році очолить Великобританія. Про це повідомляється на сторінці групи послів G7 в Твіттері.

- Вітаємо з Новим роком! Великобританія як головуюча країна в G7 пишається, що в цьому році очолить групу послів країн Великої сімки щодо підтримки України, - йдеться в повідомленні.

Як зазначено в повідомленні, найближчим часом група послів проінформує громадськість про пріоритети на поточний рік. Також дипломати подякували посольство США в Україні за гарне головування в 2020 році.

- Ми з нетерпінням чекаємо чудовий 2021 рік у тісній співпраці з нашими партнерами для підтримки України у проведенні реформ на благо всіх українців. Вже незабаром ми поділимося інформацією про роль G7 і наші пріоритети на цей рік, - підкреслили в G7.

"Велика сімка" (G7) існує з 1976 року. До складу G7 входять Великобританія, Канада, США, Японія, Німеччина, Франція, Італія. З 1997 по 2014 рік група працювала як G8, тобто "Велика вісімка". У 2018 році Росію виключили через конфлікт на сході України. Президент США Дональд Трамп в 2019 році заявив, що має намір запросити Росію на саміт G7 в якості спостерігача, але палата представників Конгресу США прийняла законопроект про недопущення Росії до зустрічей "Великої сімки".