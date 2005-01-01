Какие аксессуары для шитья могут потребоваться: гид для начинающих

Шитье – увлекательное занятие и большой труд, который требует внимания ко всем деталям. Чтобы удалось получить хороший результат, очень важно иметь под рукой все необходимые аксессуары. К их подбору следует подойти не менее внимательно, нежели к покупке ткани, выбору выкройки.

Ножницы, нитки, ручные иглы

Такие аксессуары для шитья нужны не только тем, кто создает одежду или другие изделия, но и вообще необходимы в каждом доме.

Швеи используют портновские ножницы, с помощью которых удается кроить детали предельно аккуратно. Этот аксессуар называют ключевым, ведь от его работоспособности зависят ровность краев, создание прорезных карманов, воротника, насечек. Чтобы они функционировали правильно, важна заточка. Причем не только плоскостей лезвий, но и кончиков. При работе может потребоваться использовать ножницы разных размеров. Важно помнить, что ими допустимо резать только ткань, но ни в коем случае бумагу или что-либо еще. Тогда они останутся острыми долго.

Если пошив домашний, то без ручных игл, которые используются для наметки и других операций, не обойтись. Причем потребуется большой их арсенал для разных типов материй:

легкие и тонкие. Тут нужны очень острые инструменты;

тяжелые (например, драп). Актуальны длинные и толстые инструменты, которые выдерживают значительную нагрузку;

кожаные. Это, например, искусственное и натуральное сырье. Часто у инструментов вместо острия идет лезвие.

Для труднодоступных участков используются изогнутые.

Еще один важнейший атрибут – нитки. Пошив одежды и вообще любых изделий – сложный технологический процесс, который требует знаний и опыта. Есть много мелочей, которые способны испортить результат. Правильный подбор ниток по цвету, толщине, составу волокон – это именно те значительные моменты, где требуется особая щепетильность. Красивая и крепкая строчка получится, если внимательно подбирать нити под ткань и условия использования.

Дополнительные лапки и иглы

Специальные лапки помогают «прокачать» даже самую простую швейную машинку. К примеру, при пошиве кожи возникают сложности. Материал постоянно сдвигается. Даже наметка не помогает в этом случае. Все из-за того, что используется обычная лапка. Специальная для таких изделий имеет «колесики», которые буквально едут по поверхности.

Есть и другие варианты, например, для:

пришивания потайной молнии, пуговиц;

подгиба краев;

выметывания петель.

Существуют и иглы, которые используются для расширения функциональности. К примеру, двойная или даже тройная. С помощью такой выполняются декоративные и отделочные строчки.

Есть также и штатные иглы, качество которых имеет огромное значение. Как ни странно, но именно они становятся причиной поломки машинки. Для разных тканей нужна определенная толщина иголки.

Портновские булавки

С их помощью скрепляют между собой детали. Применение экономит время на сметывании. Но и булавки бывают разными по длине, толщине, материалу изготовления. Большинство таких аксессуаров выпускается из никелированной, нержавеющей стали, из меди. Для удобства применения есть металлические, стеклянные или пластиковые головки.

Освещение рабочего места

Очень большое значение у качественной подсветки рабочего места. Причем есть специальные лампы особой конструкции, рассчитанные на освещение конкретных зон. Установлен источник света и на самой швейной машине. Он располагается непосредственно над рабочим участком, где прокладывается шов.

Многие осветительные приборы для швей оснащаются лупой, которая помогает рассмотреть мельчайшие детали работы.