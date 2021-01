У новий рік - з новими тарифами: мобільні оператори підвищать ціни майже вдвічі

В 2021 році підвищиться вартість мобільного зв'язку та фіксованого інтернету.

У січні 2021 року основні мобільні оператори України підвищать тарифи на свої послуги, причому на деякі ціна виросте майже в два рази. Так, компанія "Київстар" оновить свої тарифні лінійки, що включають послуги бездротового та стаціонарного зв'язку. Підвищення абонентської плати чекає пакети "Домашній інтернет", "Все разом" і "Київстар ТВ". Тариф "Безлім", наприклад, замість 95 гривень буде коштувати 175 грн. У пакет увійдуть безлімітний інтернет, як мобільний, так і провідний. Нарахують більше хвилин для дзвінків і SMS - по 200.

- З 1 січня 2021 року в частині старих тарифів "Домашній інтернет", "Все разом" і "Київстар ТВ", оператор запропонує абонентам оновлені умови. У більшості нових пропозицій буде додатковий обсяг послуг, а для деяких абонентів фіксованого інтернету - велика швидкість. Детальні умови про заплановані оновлення та вартості в архівних тарифах буде доступна в їх описі в розділі "Архів тарифів", а також в SMS-повідомленнях, які абоненти отримають мінімум за 7 днів до змін. Якщо запропоновані оновлення не підійдуть абонентам, то вони зможуть самостійно вибрати новий тарифний план відповідно до їх потреб, - сказано в заяві компанії.

Зміняться умови і для абонентів контрактних тарифів, які були запущені 3 роки тому або пізніше.

- Усім цим абонентам, "Київстар" рекомендує самостійно вибрати новий тарифний план відповідно до їх потреб. Контрактні тарифи оператора починаються від 100 гривень в місяць. А для людей старшого віку є тариф "Дзвінки для батьків" всього за 60 гривень на місяць, - зазначив оператор.

З 13 січня 2021 роки зміняться тарифні плани і для клієнтів оператора lifecell.

- З огляду на той факт, що період гарантії незмінності вартості пакета послуг за деякими тарифними планами плану закінчується 31.12.2020 року, повідомляємо про те, що 13 січня 2021 року відбудуться зміни в умовах деяких тарифних планів. Для тарифів: "Лайфхак", "Інтернет Жара", "Залізна двадцятка", а також "4 безлімітів 2019", "Спека GO", "Спека GO PLUS", "Комфорт" буде змінена вартість пакетів послуг на 4 тижні / 30 днів , а для деяких тарифів також і пакет послуг на 1 день, - відзначили в компанії.

Подібна ситуація чекає абонентів Vodafone. З 28 грудня плата за Vodafone 4G Smart XS складе 45 гривень на місяць замість 35. Подорожчає тарифний план Vodafone 4G Smart S - до 85 гривень (5 ГБ, 200 хвилин), Vodafone 4G Smart M - до 130 гривень (9 ГБ, 300 хвилин ).