З 1 січня в Україні подорожчають ID-карти

З 1 січня 2021 року Поліграфічний комбінат "Україна" підвищує вартість бланків біометричних документів. Через це подорожчає оформлення ID-паспорта громадянина України, закордонного паспорта і посвідки на проживання в Україні. Про це повідомили на сайті Міграційної служби.

Ті, хто оплатили оформлення документів і подали заяви до 31 грудня, отримають документи за старою ціною. Тим, хто оплатили послуги до 31 грудня, але заяву не подали, потрібно доплатити за новими тарифами.

ID-паспорт громадянина України після досягнення 14 років і раніше будуть видавати безкоштовно протягом 20 робочих днів. Ті, хто повторно оформляють паспорт, можуть зробити це за 20 робочих днів. Це буде коштувати 345 грн до 31 грудня (126 грн коштує адміністративна послуга і 219 грн - бланк) і 363 грн з 1 січня (вартість бланка складе 237 грн).

Закордонний паспорт можна оформити за 20 робочих днів. До 31 грудня це 682 грн, а з 1 січня - 694 грн, з них 352 грн коштують адмінпослуги. Термінове оформлення коштує дорожче: За 7 робочих днів (або за 3 дні за наявності підстав) - 1034 грн до 31 грудня і 1 046 грн з 1 січня, з них 704 грн коштують адмінпослуги.

Вид на проживання (тимчасове проживання). Посвідчення оформляють за 15 робочих днів. Послуга коштує 891 грн до 31 грудня і 915 грн з 1 січня (бланк подорожчає з 291 грн до 315 грн, адмінпослуга 226 грн, державне мито - 34 грн, адміністративний збір - 340 грн).

Вид на проживання (постійне проживання). Посвідчення оформляють за 15 робочих днів. Послуга коштує 728 грн до 31 грудня і 752 грн з 1 січня (бланк подорожчає з 291 грн до 315 грн, адмінпослуга 352 грн, державне мито - 85 грн).