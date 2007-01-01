Bitcoin б'є рекорд за рекордом: які перспективи криптовалюти

Незважаючи на постійне зростання криптовалюти, аналітики не радять вкладати в неї всі гроші.

Криптовалюта на світових біржах переживають новий ренесанс. Кінець минулого і початок цього року ознаменувалися рекордним зростанням цін на Bitcoin. Цими вихідними криптовалюта подолала позначку 34 тисячі доларів і, як кажуть експерти, може продовжити дорожчати.

Новий рекорд

На минулих вихідних Bitcoin встановив новий історичний максимум, перевищивши 34 тис. доларів. Йому не вистачило близько 200 доларів, щоб пробити рівень в 35 тисяч доларів.

Після такого різкого стрибка спостерігається коректування - в понеділок, 4 січня, криптовалюта торгується на рівні 32,1 тис. дол., втративши за останні 24 години 5,94% у вартості.

Цікаво, що Bitcoin додав близько 13% вартості всього за добу - встановив черговий рекорд на торгах в неділю, 3 січня, вперше перевищивши в ціні 34 тис. доларів, менш ніж через 24 години після подолання позначки в 30 тис. доларів.

Зараз ми спостерігаємо друге різке зростання курсу Bitcoin. Минулий його зліт трапився в кінці 2017 року, коли ця криптовалюта досягла на той момент рекордного рівня - понад 20 тис. доларів. Але до початку 2019 року ціна на віртуальну валюту впала до трохи більше 3 тис. доларів. Потім в травні 2019 року зросла до 8 тис. доларів, а в грудні 2020 року ціна на Bitcoin перевищила 20 тис. доларів.

Таке зростання вартості криптовалюти пояснюється просто - в світі надрукували багато грошей, і інвестори шукають можливості розмістити дешеві активи.

- Зростання вартості Bitcoin був очікуваним з осені, коли кілька великих фінансових інститутів заявили про великі інвестиції, - говорить економіст Анатолій Амелін. - Чому Bitcoin став цікавий? Все просто, в світі знизилася довіра до фіатних (традиційних) грошей внаслідок їх величезної емісії. Зокрема, зростання грошової бази долара за 2020 рік склала понад 20% (з $ 15,3 трлн до $ 19 трлн). При очікуваному падінні економіки на 3,7% і мізерною інфляцією 1,2%. Аналогічне зростання в зоні євро. І це при частковому локдауні економіки, зниженні ВВП і низької інфляції.

За словами експерта, вперше за останні 90 років Вашингтон використовує відразу три агресивних підходи до грошово-кредитної політики, спрямованих на збільшення грошової маси:

Мінфін США безпосередньо роздає гроші населенню і малому бізнесу,

ФРС знижує ставки до нуля і обіцяє зберігати їх там тривалий час,

ФРС купує цінні папери, підтримуючи їх вартість.

На тлі таких новин фінансовий стратег інвестбанку Morgan Stanley назвав Bitcoin головною загрозою долара. За його словами, Bitcoin зараз впевнено витісняє долар, і американська національна валюта стрімко втрачає статус резервної.

Чого чекати найближчим часом?

У найближче майбутнє ціна на Bitcoin може продовжити своє зростання. Аналітик Alpari Максим Пархоменко каже, що під час новорічних свят обсяги торгів мінімальні. Через це вкрай легко штовхати курс вгору такими темпами. Після новорічних свят розпочнуться перші продажі, які можуть уповільнити поточне зростання курсу.

- На відміну від 2018 року, зараз Bitcoin штовхають вгору фонди, які розподіляють частину своїх портфелів в криптовалюти, - говорить Пархоменко. - Це дозволяє рости курсу без участі дрібних трейдерів. За їх участі ринок не буде схильний до різкого падіння або зміни. Через це подальше зростання до 40 тисяч доларів вкрай вірогідне. У той же час максимуми вартості Bitcoin залучають нових користувачів на цей ринок. Відбувається це за рахунок очікування подальшого зростання. Їх активність ще не досягла максимумів 3-річної давності. Через це висхідний тренд по Bitcoin поки далекий від свого завершення. Протягом найближчих 3-5 тижнів ми можемо продовжити зростання.

Що в довгостроковій перспективі?

На тлі зростання вартості Bitcoin аналітики дають найсміливіші прогнози щодо його майбутньої вартості. Глава кріптоінвестиційного фонду Hash CIB Яків Барінскій напророкував найпопулярнішій криптовалюті світу зростання до 100 тисяч доларів вже в 2021 році.

Схожий прогноз дав керівник відділу аналізу даних CEX.IO Broker Юрій Мазур, який очікує зростання Bitcoin до 90 тисяч до кінця 2021 року в позитивному сценарії, до 50 тисяч - при помірному сценарії, падіння до трохи більше ніж 10 тисяч - при негативному розкладі. Однак, за його оцінкою, найбільш імовірним все ж є вартість Bitcoin в діапазоні від 25 тисяч до 30 тисяч доларів в 2021 році.

І це не найфантастичніші прогнози. Так, наприклад, ще в листопаді минулого року в пресу просочився звіт великого інвестбанку Citi, в якому говорилося, що біткоін потенційно може досягти максимуму в 318 000 доларів до грудня 2021 року. У звіті цю криптовалюта називають "золотом XXIвека".

Правда, така висока ціна цього активу можлива тільки при нинішніх "коронавірусних умовах". Експерти кажуть, що як тільки світова економіка почне відновлюватися, надлишкова ліквідність буде вилучатися з ринку і вартість криптовалюти піде вниз.

- Комбінація масштабного друку грошей і екстремально низьких ставок надуває бульбашки в різних активах, як це сталося з Bitcoin в 2017 році, - пояснює Амелін. - Однак потім регулятор почав відкачувати ліквідність з фінансової системи і тим самим здув багато з них. Це ж нас очікує найближчі рік-два. Bitcoin не найнадійніший актив для заощадження. Його цінність не вище, ніж у черепашки, яку в якості міни брали аборигени.

Однак, на його думку, Bitcoin буде рости в міру наближення світової економіки до фінансової кризи. Накачані надлишками грошей бульбашки здуються найближчі рік-два.

- Але поки Bitcoin знаходиться в портфелях урядів США і Китаю, є очікування, що ще не час продавати, - говорить Амелін. - Альтернативою Bitcoin може стати більш надійна криптовалюта корпорацій, та ж Libra від Facebook.

На думку експерта, найближчим часом Bitcoin так і залишиться інструментом тіньових транзакцій - наприклад, інструментом виведення грошей з Китаю, інструментом корупції, покупки зброї, наркотиків. У свою чергу, Libra ж на себе може забрати не тільки розрахункову (легальну) функцію грошей, а й функцію інвестування та накопичення.

Казначейство США планує ввести суворі правила на кріптобіржах. Це може обвалити курси деяких валют.

- Їх недавні дії проти кріптовалютної платформи Ripple викликали розпродаж на 50 мільярдів доларів в грудні, і, якщо щось подібне станеться з іншими криптовалютами, це викличе паніку серед роздрібних інвесторів, - говорить Амелін. - Сьогодні жоден аналітик точно не скаже, коли обвалиться Bitcoin, він може вирости на великому попиті до 50 тисяч і навіть 100 тис. доларів. Але як тільки припиняться покупки, він стрімко обвалиться. Таким чином, відбудеться утилізація мільярдів доларових бульбашок. Так що або спостерігайте за цим ралі в стороні, або ризикуйте, але пам'ятайте, що це особисто ваша відповідальність.