Зростання тарифів на електрику: це тільки початок

Експерти назвали рішення Кабміну одночасно і необхідним, і абсолютно неефективним, а також попередили: у 2021-му тарифи на електроенергію продовжать зростати.

Пільг більше немає

Мабуть, щоб українці не встигли отямитися, Кабмін скасував пільговий тариф на електрику (а фактично майже вдвічі підняв ціну на електроенергію) відразу ж слідом за зростанням ціни на газ.

Як відомо, сьогодні в Україні діє пільговий тариф 90 копійок за кВт * год на перші 100 кВт для побутових споживачів. І найбідніші українці - в першу чергу пенсіонери - докладали великих зусиль, щоб вкластися в цю норму. Тепер їм доведеться намагатися ще сильніше, оскільки пільги більше немає. І для того, щоб вкластися в колишні суми платіжки, з 1 січня їм доведеться скоротити споживання електрики майже вдвічі. Тобто скасування пільги означає зростання платіжки саме для соціально незахищених.

- Зверніть увагу, що тариф збільшили не для тих, у кого котеджі світяться цілодобово з саунами і соляною печерою, а для тих, хто прикручує лампочки в спальні, щоб не "нагоряло", - відзначає аналітик Олексій Кущ. - Основний принцип нашої влади: з бідних по нитці - багатому сорочка "Бріоні". Думаю, ця постанова нашого Кабміну увійде в історію як антиприклад того, як потрібно "боротися з кризою".

Цікаво, що скасування пільги сталася з ініціативи новоспеченого в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка.

- Прошу прийняти доопрацьований проект постанови, що передбачає продовження терміну дії положення ВСО (покладання спеціальних обов'язків) до 31 березня 2021 року. Встановлення на період з 1 січня по 31 березня 2021-го фіксовану ціну за 1 кВт на годину для побутових споживачів на рівні 1,68 грн з ПДВ, - сказав Вітренко, запевнивши: якби уряд не прийняв це рішення, тариф виріс би ще більше .

Глава Житлового союзу України Олександр Скубченко підрахував: кожна українська родина в новому 2021 року заплатить на 78 гривень в місяць більше, а всі ми - на 1,5 мільярда більше. У місяць.

Мабуть, щоб підсолодити пігулку, чиновники в Міненерго запевняють, що встановлений єдиний тариф все ще вдвічі нижче реальних ринкових цін на електроенергію. Але не передають куті з медом вони в своєму бажанні нас переконати, що жити в Україні все ще недорого і навіть, можна сказати, поки дешево?

Член Наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук не заперечує, що проблеми на ринку дійсно є. І погоджується: існуючі тарифи є, як це сьогодні говорять, "неринковими" - тобто не відображають реальну вартість електроенергії. Говорячи іншими словами, виробництво одного кіловата коштує набагато дорожче, ніж "пільгові" 90 коп. А ось 1,68 грн - це і є вартість кіловата з доставкою.

- Якщо оцінювати рішення Кабміну, то його можна одночасно назвати і необхідним, і неефективним, і до такого парадоксу ситуацію довели сама влада, - пояснив Корольчукю - Тарифи треба було піднімати ще два роки тому, і такі плани в 2018-му були. Але попереду маячили вибори, і тодішня влада не зважилася на цей крок, щоб на виборах він не зіграв проти неї. Потім підвищення тарифів на електроенергію намітили на весну 2020 го, і тут трапився коронавірус. Сьогодні вже відтягувати просто нікуди, тим більше що з 1 січня закінчується термін ПСО і уряду все одно потрібно було приймати новий документ. А Вітренко, ймовірно переслідуючи якісь свої цілі, цілком свідомо пішов на те, щоб його ім'я асоціювалося з підвищенням тарифів.

Нове подорожчання не за горами

Але, продовжує Корольчук, незважаючи на те що необхідність зростання назріла, як завжди, все зробили не так. Уряд, з одного боку, недозволено затягнув вирішення цього питання, а з іншого боку, не використав цей час з користю і повністю провалив підготовку субсидійної програми.

- Для початку потрібно було порахувати потребу в субсидіях, закласти ці гроші у бюджет і "вибити" їх, - вважає Юрій Корольчук. - Тим більше, що всі необхідні дані є в Мінрегіонбуді: вони вже вважали, що при зростанні тарифу вдвічі заборгованість по оплаті послуг ЖКГ до квітня 2021-го зросте до 110 млрд грн. І це при ціні за газ на рівні 8 тис. грн, а при нинішніх 10 тис. грн заборгованість зросте ще більше. Крім того, в теорії можна було б створити "тарифний фонд" і звернутися до МВФ з проханням його профінансувати, як він це робив для Польщі, Угорщини, Румунії, коли тарифи в цих країнах ставали ринковими.

Крім того, продовжує експерт, замість того щоб залишити дві категорії (замість 90 коп. - 1,50-1,70 грн, а замість 1,68 - 2,50), Кабмін чомусь вирівняв тариф. Залишилося незрозумілим, що буде з тими, хто встановив двозонні лічильники. Словом, запитань багато. Не викликають сумнівів тільки два моменти.

Перше: заборгованість, як уже говорилося вище, буде рости семимильними кроками.

Друге: тарифи будуть рости і далі, хоча поки неясно, чи буде це єдиний тариф або сітка.

- Нинішнє подорожчання електроенергії ситуацію не виправить, - погоджується Валентин Землянський. - Тому з цими тарифами протягнуть до березня, а там впевненим кроком рушать до 2 гривень за кіловат.