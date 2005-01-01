Специфіка вирощування рослин в теплиці з полікарбонату

Овочі, фрукти і зелень швидко ростуть в теплиці з полікарбонату. Якщо правильно стежити за температурою повітря та рівнем вологи, рослини можуть дати неймовірний врожай. Якщо Ви вирішили купити полікарбонат Львів та спорудити власну теплицю, Вам необхідно прочитати поради спеціалістів які наведені нижче.

Рекомендації початківцям

У випадку, якщо Ви садитимете рослини в парнику із полікарбонату фірми Сотекс Трейд чи інших виробників вперше, не варто вирощувати більше ніж три види культур. Саджанці повинні бути розташовані на відстані не менше 30 сантиметрів один від одного, що забезпечує правильне формування кореневої системи. Також така посадка дозволяє рослині отримувати достатню кількість сонячного світла.

Важливо регулярно провітрювати парник, інакше зелень постраждає від браку кисню. При цьому необхідно стежити, щоб всередині конструкції не було протягів, бо такі рослини як гарбузи, кабачки, огірки можуть зів’янути.

Експерти радять розставити в теплиці ємності з водою. Це дозволить зберегти тепло на довго після того, як сонце сіло. Рідина буде нагріватися вдень, а вночі віддавати накопичене тепло рослинам. Також випаровування води в світлу пору доби забезпечує необхідну для рослин вологість повітря.

Що можна виростити в теплиці з полікарбонату?

На це питання, напевно, більшість садівників відповість: помідори, огірки, перець і зелень. Які ж культури і за яких умов найкраще ростуть в теплицях:

томати можуть давати рясний урожай, якщо регулярно удобрювати землю калієвої селітрою, прищипувати нові пагони, які з'являються в пазухах листків. Однак не потрібно додавати занадто багато селітри: це призведе до розростання куща і відсутності плодів;

огірки добре плодоносять, якщо споруджувати опори, по яких стебла рослин будуть підніматися вгору. В якості удобрення для огірків можна використовувати пташиний послід і суперфосфат;

солодкий перець не тільки добре росте в парнику, але і допомагає економити простір. Компактна рослина не займає багато місця;

зелений салат вимогливий до складу грунту. Його потрібно удобрювати два рази в тиждень, регулярно розрихлювати землю і рясно поливати зелень.

Професійні агрономи не рекомендують висаджувати в одному парнику овочі різних видів. Наприклад, небажаним являється сусідство помідорів і огірків, помідорів і фенхеля з горохом; огірків з шавлією; солодкого перцю з гірким.

Висаджуючи в теплиці з полікарбонату різні культури, важливо переконатися, що вони здатні рости і давати плоди поруч з іншими. Помідори добре співіснують з динями, кавунами і буряком, редискою, цибулею або салатом, баклажанами. Огірки будуть краще рости, якщо на сусідніх грядках поселити баклажани, перець, боби і кукурудзу.

Крім того, варто врахувати, які умови потрібні тим чи іншим видам. Світлолюбні культури потрібно розмістити там, де вони отримують більше сонця, а ті, кому яскраві промені можуть нашкодити ― в тіні. Овочам, яким особливо потрібно свіже повітря, підійде місце біля входу або кватирки. Ці зони полікарбонатного парника “сподобаються” і тим рослинам, які люблять холод.