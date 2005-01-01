Законодавчі плани-2021: накопичувальні пенсії, кожному по два паспорти і зброю в будинок

Вивчати законодавчі настрої політиків вирішили після того, як глава МЗС Дмитро Кулеба в черговий раз заявив про необхідність введення подвійного громадянства в Україні. Очевидно, що в 2021 році це питання знову винесуть на розгляд Верховної Ради.

Новий крок до подвійного громадянства

На думку глави МЗС Дмитра Кулеби, введення подвійного громадянства - "це питання збереження української ідентичності в світі і використання можливостей закордонних українців для розвитку України". І якщо депутати не наважаться на такий крок, то ми ризикуємо втратити "всіх цих людей, цей потенціал". При цьому міністр підкреслив, що не може бути й мови про введення подвійного громадянства з Росією.

Ще в грудні минулого року президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, яким де-факто вводиться друге громадянство. У травні цього року депутати хотіли прийняти документ у першому читанні. В законопроекті вказувався досить широке коло осіб, які за спрощеною процедурою могли б отримати українське громадянство, не виходячи з громадянства іншої країни. Але документ не заручився підтримкою сесійної зали. Його вирішили відкласти.

Чи зможуть в 2021 році депутати впровадити подвійне громадянство в Україні? Поки немає однозначної відповіді. По-перше, щоб прийняти таке рішення, необхідно внести зміни до Конституції. Діюча стаття 4 Конституції України говорить: "В Україні існує єдине громадянство". Щоб змінити редакцію цієї статті Основного закону країни, необхідно включатися в тривалу процедуру внесення поправок до Конституції, фіналом якої має стати підтримка відповідного законопроекту не менше ніж 300 голосами. А на сьогоднішній день у монобольшості є проблеми з отриманням простої більшості в 226 голосів, не кажучи вже про конституційне в 300 "за". По-друге, введення інституту подвійного громадянства може призупинити безвізовий режим з ЄС. По-третє, як повідомили "КП" в Україні "кілька депутатів від фракції" Слуга народу ", питання запровадження подвійного громадянства після травневого фіаско більше не піднімалося, ніяких додаткових ц / у з Банкової з цього приводу не надходило.

Ласкаво просимо на референдум

Прийняти в другому читанні законопроект про всенародне волевиявлення, тобто про референдум, планували ще в кінці 2020 року. Але аж надто багато часу і ресурсів було витрачено на збори голосів під держбюджет-2021 і проведення точкових кадрових рокіровок в Кабміні. Було не до законопроекту про референдум.

З високою часткою ймовірності до цього документа народні депутати повернуться вже після зимових канікул, в лютому. Нагадаємо, що в першому читанні президентський законопроект про референдум був проголосований ще в червні. У ньому говориться, що одночасно на референдум може бути винесено тільки одне питання. Щоб референдум відбувся, потрібно, щоб в ньому взяли участь не менше 50% виборців, для затвердження питання потрібне, щоб його підтримали більше половини виборців. Ще одна ключова новація документа - можливість електронного волевиявлення. Для цього пропонується створити автоматизовану інформаційно-аналітичну систему щодо забезпечення електронного голосування.

У липні Венеціанська комісія дала "загальний терміновий висновок" по даному законопроекту, в якому більше 10 зауважень до документа. Депутати запевняли, що всі ці зауваження враховані і законопроект готовий до винесення на розгляд до сесійної зали.

У свою чергу вітчизняні політологи прогнозують, що якщо до березня парламентаріям вдасться прийняти даний законопроект, то вже в жовтні може відбутися референдум з президентської ініціативи. І на нього можуть винести одне з питань недавнього президентського опитування.

За ким територіальна оборона?

З великою ймовірністю в 2021 році депутати спробують розглянути і прийняти закон про територіальну оборону. Що в ньому буде, поки достовірно не відомо. Справа в тому, що на сьогоднішній день є законопроект авторства народного депутата від "Голосу" Андрія Шараскін, але з дня на день очікується внесення до Верховної Ради президентського варіанту законопроекту.

Депутатським законопроектом передбачається виведення військ територіальної оборони зі складу ЗСУ в окреме військове формування. При цьому чисельність військ буде затверджуватися Верховною Радою і вводитися новий вид служби - територіальна військова служба. На Банковій же розглядають два підходи, зокрема - залишити тероборону в складі Сухопутних військ або зробити її окремим родом військ. Про чисельність: раніше озвучувалося, що формування військ територіальної оборони пройде в кілька етапів: перший - 80 тисяч чоловік, другий-третій - до 160 тисяч, четвертий - 250 тисяч чоловік. Членами бойових підрозділів добровольчих загонів тергромад будуть добровольці, які пройшли військову службу в ЗСУ або в інших складових сектору безпеки і оборони, пройшли професійний і психологічний відбір, підписали контракт резервіста територіального резерву, пройшли відповідну підготовку та мають теоретичні та практичні навички для виконання завдань.

Дискусійним є питання зберігання членами тероборони зброї вдома. Швидше за все, в результаті таку можливість отримає обмежена кількість людей.

Старт накопичувальної пенсії

Глава комітету з питань соціальної політики та захисту ветеранів Галина Третьякова анонсувала, що в 2021 році повинен бути прийнятий законопроект про введення загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення. На сьогоднішній день є два варіанти законопроекту - депутатський (2683) і урядовий (4408). Але обидва не відповідають на питання, як "пенсійні" накопичення громадян будуть захищені від девальвації і інфляції.

- На сьогоднішній день є тверде переконання чинного прем'єр-міністра в тому, що такі компенсатори ми повинні знайти в зниженні на 2% Єдиного соціального внеску і в зниженні 2% податку фізичних осіб, направивши ці кошти для пенсійних накопичень наших громадян. Якщо цей компенсатор буде затверджений, то таке накопичення ми зможемо зробити з 2023 року - сказала Третьякова.