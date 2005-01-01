Мінкульт припинив складання нового списку заборонених сайтів

Відомство знаходиться зараз в стані призупинення юридичної особи.

Формування переліку сайтів, доступ до яких в Україні пропонують заборонити, Міністерство культури і інформаційної політики припинило. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

- Визначення та публікацію переліку сайтів, які містять інформацію, що має ознаки забороненої до поширення нормами українського законодавства, здійснювало Міністерство інформаційної політики України, яке сьогодні знаходиться в стані припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, - йдеться у відповіді Мінкульту на інформаційний запит журналістів.

Як відзначили в міністерстві, на сьогодні формуванням таких списків відомство не займається.

Міністерство інформаційної політики було створено в 2014 році і ліквідовано в 2019 році шляхом реорганізації з об'єднанням інших відомств в міністерство культури, молоді та спорту України, в свою чергу реорганізованого в 2020 році до Міністерства культури і інформаційної політики України.

Історія питання

Перелік, що містить 20 сайтів, Мінінформполітіки оприлюднило в червні 2017 року. Тоді в нього увійшли ряд ресурсів, серед яких - "Російська весна", "Новоросія", "Антифашист", "Антимайдан", "Політнавігатор" і ряд інших ресурсів.

Другий перелік порекомендувало СБУ. Список з 21 сайту був складений в квітні 2018 року. Серед них - dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid. net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org і gazetacrimea.ru.

У вересні 2018 року в Мінінформполітікі заявили, що готують новий (третій) перелік сайтів, до яких відомство пропонує заборонити доступ.