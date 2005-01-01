Взыскание задолженности с юридического лица

Задержки и невыполнения договорных обязательств по оплате предпринимателями, получившими от контрагента товар или услугу в полном объеме, сегодня является достаточно актуальной для отечественного бизнес-сообщества. Урегулирование подобных вопросов предусматривает обращение в суд для вынесения правомерного решения. При наличии у истца:

Юридически грамотно оформленного договора с ответчиком.

Подписанного ответчиком акты выполненных работ (получения товара или продукции).

Судебными инстанциями, как правило, быстро и без бюрократических проволочек выносятся положительные решения. Они даже могут учитывать материальные потери предпринимателя в связи с отсутствием оплаты. На основании данного решения истцу выдается ИЛ (получить информацию, как выглядит исполнительный лист можно на официальном сайте компании, оказывающей услуги по взысканию задолженностей с юридических лиц). Данный вид услуг, может быть оказан в 2-х вариантах востребования, каждый считается весьма эффективным.

Досудебное урегулирование возникшей ситуации

Судебных издержек и хождения по бюрократическим инстанциям для взыскания долга с бизнес-партнера, не выполнившего договорных обязательств, можно избежать, предварительно обратившись к специалистам компании “CREDITDEPT”. В большинстве случаев, при использовании следующих рычагов воздействия:

Уведомления и сообщения в различных вариантах отправки об образовавшейся задолженности.

Информирование оппонента о последствиях при обращении в суд.

Урегулирование вопроса погашения долга на обоюдной с истцом приемлемой основе.

Приводит к положительному для клиента результату и возврату долга. Используемые сотрудниками компании методы относятся к категории правомерных и не нарушающих действующее законодательство.

Работа по исполнительному листу

Даже после принятия судом положительного решения в пользу истца и выдачи исполнительного листа, должники могут игнорировать его исполнение. Не возврат долга они могут мотивировать:

Отсутствием денежных средств на банковских счетах юридического лица.

Небольшим уставным фондом предприятия.

В этом случае помощь специалистов компании “CREDITDEPT”, будет вполне уместна. Она заключается в проведении следующих официальных и законных действий:

Выявление не заявленных должником активов - счета в иностранных банках или ценные бумаги.

Установка наличия движимого-недвижимого имущества на балансе фирмы - складские или офисные помещения, автотранспорт и дорогостоящая оргтехника.

Как правило, информация о наличии таких активов и возможность наложения на них ареста, с учетом выданного судом исполнительного листа, заставляет должника в кратчайшие сроки урегулировать предъявляемые к нему претензии.

Получить полную информацию о вариантах взыскания задолженностей с юридических лиц можно на сайте компании https://creditdebt.com.ua/styagnennya-borgu-vikonavchim-listomru “CREDITDEPT”, оказывающей данные услуги на высоком профессиональном уровне. Для предварительной консультации на интернет-ресурсе предусмотрена опция обратной связи с менеджером. Она доступна всем желающим без какой-либо предварительной регистрации и предоставления личных данных.