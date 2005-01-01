Найточніші індикатори Форекс (Forex)

Індікатор Форекс - це спеціальна програма, що працює на базі математичних алгоритмів і допомагає трейдеру більш ефективно читати графік, стежити за ситуацією на ринку, приймати рішення щодо укладання угод. Завдяки індикаторам трейдери можуть більш точно передбачити майбутні рухи ціни, краще аналізувати поточні рухи.

Крім загальних відомостей, деякі індикатори можуть давати цілком конкретні сигнали на вхід / вихід з ринку, позначати вдалі точки для укладення угод.

Те, що раніше трейдери робили годинами і вручну, тепер може порахувати в автоматичному режимі хороший індикатор, правильно попередньо налаштований та відповідає трейдеру по стилю торгівлі, умовах, валютній парі і т.д.

Основні типи індикаторів Форекс:

індикатори тренда - підтверджують / спростовують поточні ринкові тенденції, загострюючи увагу на розбіжностях на графіках виконуючи ефективні прогнози;

осціллятори (інерційні індикатори Форекс) - найбільш популярні, є спрощеними, вимірюють величину і швидкість коливання цін, виконують аналіз цінової поведінки;

психологічні - вивчають пануючі на ринку настрої, роблять прогнози щодо майбутніх дій учасників торгівлі;

сигнальні - індикатори, які видають інформацію щодо ситуації на ринку у вигляді готових сигналів (підказок до певних дій у вигляді стрілок);

об'ємні - вимірюють обсяги торгів;

гібридні - припускають поєднання мінімуму двох інструментів, що входять в стандартний набір торгового терміналу;

для бінарних опціонів;

призначені для користувача - ті, що трейдери самостійно створюють і викладають у відкритому доступі в мережі (безкоштовно або за певну суму).

Індикатор вважається допоміжним інструментом, який може значно полегшити трейдеру виконання технічного аналізу. На основі індикаторів складено безліч торгових стратегій, систем, роботів. Намагаючись визначити найкращий індикатор Форекс з існуючих сьогодні, кожному трейдеру варто орієнтуватися на свій стиль торгівлі, переваги, умови та інші індивідуальні фактори.

Перш, ніж вибирати індикатор, необхідно визначити такі основні параметри: чи відповідає інструмент ринку, який його принцип роботи (що показує, для чого і як розраховує значення), яким чином інструмент використовується в роботі.

Не варто торгувати з індикаторами, принцип дії яких трейдер погано розуміє - в такому випадку навіть найточніші індикатори Форекс можуть стати причиною втрат, так як будь-яка автоматична система вимагає участі людини і здатності приймати власні рішення в складних ситуаціях.

Безліч індикаторів вже встановлені в найпопулярніших торгових терміналах. Крім того, багато індикаторів представлено в мережі - безкоштовно або за оплату.

Найновіші та найкращі індикатори від досвідчених трейдерів https://www.yakaboo.ua/author/view/Konstantin_Kondakov/, як правило, коштують чимало, але і ймовірність успіху з їх використанням вище, так як вони вже перевірені в торгівлі (що підкріплюється скриншотами, прикладами), мають описи та рекомендації.

До початку запуску індикатора в торгівлю бажано перевірити його на історичних даних, оцінити особливості, переваги і недоліки.

Історичне моделювання не гарантує стовідсоткового успіху в майбутньому, але часто дозволяє адекватно оцінити якість роботи інструменту. Важливо й знайти оптимальні настройки індикатора, щоб отримувати точні сигнали для входу, виходу з ринку.

Не варто намагатися використовувати в роботі відразу всі вдалі Forex індикатори - перевантажена система буде провокувати запізнювання сигналів, що може стати причиною конфлікту показників. Краще зупинитися на одному, найбільш підходящому інструменті і вивчити його.

Збираючись використовувати індикатор Форекс в роботі, не варто покладатися на нього повністю і вважати єдиною умовою прибутковості торгівлі. Індикатор лише дозволяє краще розібратися в поточній ситуації на ринку, вказує на точки входу.

Але інструмент не підкаже такі параметри:

оптимальний розмір угоди;

прийнятні втрати в одній угоді (правила ризик-менеджменту);

яким чином управляти всіма угодами, які трейдер має можливість відкрити відразу.

Для побудови торгової системи в якості відправної точки можна взяти індикатор, що подає своєчасні і правильні сигнали. А ось щоб створити фільтри для точок входу / виходу, визначити методи управління капіталом, знадобиться ціла система.

Для новачків, найкращим рішенням буде, додати в свою бібліотеку цю книгу Костянтина Кондакова, котра розкриває тему використання індикаторів в торгівлі. У книзі детально описані основні економічні індикатори і фундаментальні фактори, що впливають на котирування валютного ринку. Автор не просто теоретизує методи аналізу, він розповідає, як вони працюють на практиці, ділячись з читачами особистим досвідом. Читаючи книгу, трейдер може вчитися на помилках автора, відчуваючи ринок як ніби зсередини. А простий для сприйняття мовою допоможе вникнути в тонкощі торгівлі навіть тим, хто тільки починає робити перші кроки на міжнародному валютному ринку.