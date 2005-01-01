Жінки заробляють на чверть менше: дискримінація або добровільний вибір?

Незважаючи на те що про неприпустимість гендерної нерівності не говорить тільки ледачий, жінки у всьому світі заробляють менше чоловіків, і Україна не виняток.

Без ілюзій ...

Напевно, в нашій країні не знайдеться жодної людини, яка б перебувала в ілюзіях щодо того, що український ринок праці відкриває для всіх рівні можливості і цінує професіоналів незалежно від їх статі і віку.

- Якось я дізналася, що у мого колеги, який працював менше мене, та ще раз на місяць йшов на лікарняний (хоча всі знали, що в запій), зарплата в півтора рази вище моєї, - розповідає знайома. - І при цьому шеф постійно умовляв мене "потерпіти", тому що у нього немає можливості платити більше. В черговий раз я пішла на серйозну розмову з шефом і запитала: чому одним він знаходить можливість платити більше, а іншим - ні. Чесно кажучи, очікувала почути якусь пристойну брехню - що я працюю гірше, менш ефективно або щось в цьому роді. Але начальник був гранично відвертим, і його відповідь мене просто збентежила. Він пояснив, що у мого колеги Сергія дружина в декреті і маленька дитина, і на менші гроші він просто не проживе. А у мене чоловік добре заробляє, тому, на його погляд, для мене розмір моєї зарплати не має такого критичного значення.

Справедливості заради скажу, що ця історія з моєю знайомою сталася не сьогодні і не вчора, а кілька років тому, але, судячи з усього, на ринку праці мало що змінилося. Днями український прем'єр Денис Шмигаль заявив: в Україні досі зберігається проблема, пов'язана з дискримінаційним ставленням до жінок з боку роботодавців. Така ситуація призвела до того, що розрив в зарплаті між чоловіками і жінками становить до 25%.

- Якщо рівність прав і обов'язків чоловіків і жінок юридично однакові, то рівність можливостей все ще вимагає серйозної роботи, - зазначив Денис Шмигаль. -. На жаль, в нашому суспільстві все ще дискримінаційне ставлення роботодавців до працівників-жінок. Міністерство соціальної політики відзначає, що тільки в питанні заробітної плати це призводить до розриву в розмірі до 25%. Чверть зарплати жінки недоотримують через упередженість, "чоловічих" і "жіночих" професій, через декрет, через вік, зовнішність і навіть характер. А що в результаті? Це заважає всім українцям ставати більш заможними і більш успішними.

Дискримінація ...

Експерти Міжнародної організації праці (МОП) не перший рік говорять про те, що жінок в нашій країні завалюють роботою, але не грошима. Відпрацювавши на виробництві або в офісі ті ж 8-9 годин, жінка приходить додому і заступає на "домашню вахту". Підсумок цілком закономірний: жінки в нашій країні працюють на кілька годин більше чоловіків, а заробляють на чверть менше.

"Удальонка" мало що змінила в цьому розкладі і навіть ще більше посилила проблему. Досвід друзів і знайомих показує: більшість чоловіків на дистанційній роботі організували собі вдома "кабінет" і вимагають, щоб їх в робочий час ніхто не турбував. Жінки ж у кращому разі обладнали собі місце на кухні, щоб відриватися від плити по мінімуму - адже у багатьох цілий день вдома не тільки діти, але і чоловік, який хоч і пішов в "кабінет", але обід у нього за розкладом!

- Я спочатку дуже раділа "удальонка" - не треба рано вставати, не треба витрачати час на дорогу, можна дещо встигнути по дому, - каже подруга. - Але за минулі 8 місяців моє ставлення до дистанційки кардинально змінилося. Чоловік, приходячи ввечері з роботи, не втомлюється дивуватися, чому я не встигла ні попилососити, ні вечерю приготувати - я ж цілий день була вдома! Про те, що на мені двоє дітей і завали на роботі, він кожен раз "забуває".

При прийомі на роботу - свої особливості. Чимало керівників "не для запису" зізнаються, що якщо є вибір на одних і тих же умовах прийняти чоловіка і жінку, вони, найімовірніше, оберуть чоловіка. І одна з головних причин такого вибору полягає в тому, що роботодавці побоюються виходу працівниці в декрет. Погодьтеся, ситуація парадоксальна: у середньому українська жінка один раз в житті бере декретну відпустку, але за це піддається дискримінації практично все життя!

З юними здобувачками зрозуміло, але і жінкам "недекретного віку" не легше. І знову серед основних причин - все те ж особисте життя. Адже, в той час як у чоловіків на першому місці робота і кар'єра, у жінок - сім'я і діти. Наприклад, багато роботодавців впевнені, що працівник з матері з дитиною ніякий- адже діти часто хворіють, а мами беруть лікарняний. Але навіть якщо діти здорові, це нічого не змінює: після закінчення робочого дня жінка, у якої є сім'я, поспішає додому - їй і в голову не прийде затриматися на пару годин після роботи.

... або добровільний вибір

Втім, експерти говорять, що тут все не так однозначно. По-перше, жінки з різних причин спочатку працюють на менш високооплачуваних посадах - досить подивитися список наших депутатів, міністрів, директорів підприємств, топ-менеджерів і т . д. По-друге, жінки самі погоджуються працювати за менші гроші.

Так, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що менші зарплати жінок часто пов'язані не з дискримінацією, а зі специфікою професій. На думку експерта, часто жінки працюють неповний день, щоб більше часу проводити вдома з дітьми, або, наприклад, намагаються знайти роботу, з якої можна мало не в будь-який момент піти по домашнім справам.

- Ринок і є ринком через те, що баланс попиту і пропозиції формує ціни, - зазначив в коментарі економіст Владислав Банків. - Почнемо з того, що на сучасному етапі оплата праці є результатом домовленості між роботодавцем і працівником . Коли жінки погоджуються працювати за меншу оплату, це є результатом більш запеклої конкуренції між здобувачками на традиційні жіночі вакансії. Тобто в середньому нижча оплата праці, скоріше, стає наслідком вибору низькооплачуваної роботи - наприклад, з меншими навантаженнями і зусиллями. в високооплачуваних професіях зарплати не мають гендерної залежності. Якщо людина професіонал, він знає ціну своїй праці - і стать не має ніякого значення.

Директор по країнах Східної Європи компанії World Staff Віталій Михайлов погоджується: в Україні чоловіки себе краще продають і більше цінують. Так склалося, що чоловіки більше орієнтовані на кар'єру і заробляння грошей, а у жінок в пріоритеті, як правило, сім'я.

Опитування і дослідження показують, що, як правило, презентуючи себе роботодавцю, жінки не загострюють увагу на своїх здібностях, знаннях і уміннях. А чоловіки не тільки неодмінно зроблять упор на власні гідності, але ще і часто їх перебільшують. Не дивно, що чоловік-кандидат часто виглядає на співбесіді набагато привабливіше.

Фахівці відзначають, що жінки часто підсвідомо недооцінюють свої здібності та потенціал. Але для того, щоб підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці, вони вибирають свій шлях: не розхвалюють себе за прикладом колег-чоловіків, і цим знижують зарплатні очікування. В результаті їх заробітні плати виявляються нижче.