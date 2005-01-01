Китай запустив місію для доставки на Землю місячного грунту

23 листопада 2020 року, стартував китайський космічний зонд "Чан'е-5" (Chang'e-5). Його завдання - доставити на Землю місячний грунт. Це перша подібна місія з 1976 року.

"Чан'е-5" має кілька модулів, пов'язаних з різними етапами місії. Коли зонд досягне Селени, він вийде на окололунну орбіту. Потім від нього відокремиться спускний модуль. Останній повинен здійснити посадку в океані Бур поблизу піку Рюмкер. Тим часом орбітальний апарат залишиться чекати своєї години.

Спусковий модуль, в свою чергу, складається з двох частин: стаціонарної та злітної. Завдання стаціонарної - добути до двох кілограмів місячного грунту і занурити його у злітний модуль. Планується взяти зразки з поверхні Місяця, а також пробурити свердловину глибиною до двох метрів.

Стаціонарний апарат оснащений фотокамерами і декількома приладами для аналізу складу грунту. Втім, "Чан'е-5" не перетвориться в постійно діючу наукову станцію. Машина не забезпечена обігрівачами, а значить, не витримає температури місячної ночі (нижче -170 ° C). Тому термін його роботи складе один місячний день (близько двох земних тижнів).

Злітний модуль стартує з поверхні Місяця, несучи з собою зібрані зразки. На навколомісячній орбіті він зустрінеться з орбітальним апаратом і занурить на його борт капсулу з місячним грунтом. Після цього орбітальний модуль відправиться до Землі.

Поблизу нашої планети апарат випустить капсулу, яка і повернеться на Землю. Очікується, що вона приземлиться приблизно через 23 дні після запуску місії "Чан'е-5". Посадка відбудеться в китайському районі Внутрішня Монголія.

До слова, у "Чан'е-5" є місія-дублер "Чан'е-6". Вона буде запущена з аналогічною програмою, якщо з першим зондом щось піде не так. Якщо ж "Чан'е-5" успішно впорається зі своїм завданням, то шоста місія стартує в 2023 році, і її метою стане доставка грунту з південного полюса Місяця.

У разі успіху "Чан'е-5" або "Чан'е-6" Піднебесна стане третьою країною, що відправила на Землю зразки місячного ґрунту. Нагадаємо, що перші такі проби були отримані місією "Аполлон-11" в 1969 році. Друга після США країна, що доставила на нашу планету місячний грунт, став СРСР. Радянська автоматична станція "Луна-16" привезла на Землю місячну речовину в 1970 році.

Зразки з Селени доставлялися на Землю ще кількома місіями в рамках програм "Аполлон" і "Луна". В останній раз це трапилося в 1976 році завдяки радянській станції "Луна-24".