У ВООЗ хочуть створити сертифікати вакцинації від коронавіруса

А паспорта про імунітет перехворілих вводити не рекомендують.

Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає варіант для створення електронного сертифіката, в якому будуть позначені позначки про вакцинацію проти коронавіруса. Про це повідомляє Reuters.

- Ми дуже уважно вивчаємо використання технологій в реагуванні на COVID-19, один з них - це те, як ми можемо працювати з країнами-членами над електронним сертифікатом вакцинації. Ми дуже тісно працюємо з Європейською комісією та Європейським центром профілактики та контролю захворювань, щоб зрозуміти і дізнатися, які нові технології та інновації вже є в деяких країнах європейського регіону, - заявив глава відділу по імунізації при європейському відділенні ВОЗ Сіддхартха Датта під час брифінгу.

У той же час в організації не підтримують створення паспортів про імунітет перехворілих коронавірусом.

- Рекомендації ВООЗ не змінені, ми не рекомендуємо вводити паспорт про імунітет, - додала старший експерт в області надзвичайних ситуацій європейського відділення ВООЗ Кетрін Смолвуд.

Також в ВООЗ не рекомендує країнам вводити тестування на кордонах. Смолвуд вважає, що краще дотримуватися рекомендацій щодо поїздок за кордон.

Крім того, представники організації відзначили, що в ВООЗ планують вакцину від коронавіруса зробити доступною для всіх. За його словами, до кінця 2021 року обсяг вакцин складе 2 мільярди доз.