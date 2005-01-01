Антитіла без позитивного тесту: чому COVID-19 щадить дітей

Фахівці в госпіталі були настільки здивовані первинними результатами, що проводили тестування дітей двічі і навіть відправили зразки в дві незалежні лабораторії.

Вчені простежать за роботою імунної системи всіх членів сім'ї протягом найближчих півроку-року.

Практично з самого початку пандемії медики помітили, що COVID-19 протікає у дітей в значно більш легкій формі, ніж у дорослих. Хоча були окремі випадки дуже серйозного і навіть смертельно небезпечного перебігу.

Однак причина, по якій так відбувається, до цих пір не відома. Спочатку висловлювалися припущення, що у молодших поколінь в клітинах менше рецепторів ACE2, які є вхідними воротами для патогена, який змінив життя мільярдів людей.

Втім, організм може не тільки не дати вірусу проникнути в клітини, а й швидко навчитися боротися зі "хакером". Для цього він виробляє антитіла, які є свого роду затичками або клямками, які не пускають вірус в клітини.

Нещодавно з'ясувалося, що антитіла в організмі дітей можуть утворюватися навіть в тому випадку, якщо їх ПЛР-тестування неодноразово дало негативний результат.

Фахівці в госпіталі були настільки здивовані первинними результатами, що проводили тестування дітей двічі і навіть відправили зразки в дві незалежні лабораторії.

З'ясувати це допоміг цікавий медичний випадок, що стався з сім'єю з австралійського Мельбурна, що складається з мами, тата і трьох маленьких дітей.

Батьки вирушили на весілля друзів в Сіднеї, залишивши нащадків під опікою інших людей. Коли вони повернулися, то відчували себе нормально. Однак через кілька днів у дорослих почали проявлятися симптоми COVID-19: кашель, закладеність носа, лихоманка і головний біль.

Вся сім'я тут же була протестована на наявність коронавіруса. Однак, якщо для мами і тата прийшли позитивні результати тесту, то у дітей був негативний результат.

"Це був приголомшливий результат, тому що ми провели поруч з ними півтора тижні, а ми були COVID-позитивними", - розповіла ABC News мама Лейла Савенко (Leila Sawenko).

Таким чином діти однозначно піддавалися впливу вірусу SARS-CoV-2. Однак дивацтва на цьому не закінчилися. Коли у старших дітей 7 і 9 років почали проявлятися слабкі симптоми захворювання, сім'ю попросили ще раз здати тести.

Але і на цей раз результат був тим же. При цьому у молодшої дочки у віці п'яти років симптоми не проявилися, хоча вона часто спала з батьками в одному ліжку, навіть коли вони вже захворіли. Все-таки, навіть перебуваючи на карантині, досить складно утриматися від спілкування з власними дітьми. Тим більше, коли ніхто не може прийти в будинок, щоб допомогти.

Отримавши результати другого тесту, медики повідомили про цей випадок дослідникам з Дитячого дослідницького інституту Мердока в Мельбурні (MCRI). Ті, в свою чергу, попросили членів сім'ї кожні два-три дні проходити стандартний тест, який передбачає взяття мазків з носа та горла, а також здавати зразки слини, крові, сечі і калу.

З'ясувалося, що, незважаючи на негативні результати ПЛР-тестів у дітей, в слині всіх членів сім'ї є спеціальні для SARS-CoV-2 антитіла. Це підтвердили і серологічні дослідження (детальний аналіз крові).

Виходить, що організми дітей, результати тестування яких були негативними, все ж виробили антитіла, що сприяло боротьбі з інфекцією.

"Наймолодша дитина, у якої взагалі не було симптомів, мала найсильнішу імунну відповідь у вигляді антитіл", - повідомляє в прес-релізі MCRI імунолог Мелані Ніланд (Melanie Neeland).

Також, незважаючи на активну реакцію з боку імунітету у всіх дітей, рівні цитокінів, молекулярних інформаційних молекул крові, які можуть викликати запальну реакцію, залишалися низькими. Цим і пояснюється слабкість симптомів або й зовсім їх відсутність.

На щастя, всі хворі члени родини одужали і їм не знадобилася серйозна медична допомога.

Механізми імунної відповіді дітей ще повністю не вивчені. Однак нові дані допоможуть з'ясувати, як організми дітей справляються з атаками коронавіруса нового типу і встигають на відміну від організму дорослих швидко придушити його розмноження.

Судячи з усього, саме це не дозволило виявити вірус SARS-CoV-2 в їх організмі за допомогою ПЛР-тестування. Чутливості тестів просто не вистачило для виявлення зараження.