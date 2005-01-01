|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Курців та некурців - окремо. Нові правила адмінарешту в Україні
З'явився і список "недоторканних" - кого взагалі не можна заарештовувати.
Верховна Рада України під час засідання 3 грудня прийняла в першому читанні два законопроекти, що стосуються подробиць і нюансів адміністративного арешту в країні.
Перш за все, депутати виявили, що порядок відбування адміністративного арешту в Україні ніяк не регламентований, і вирішили ситуацію виправити законопроектом №3047, за який проголосували 229 нардепів.
Згідно з проектом, перед приміщенням правопорушника в ізолятор тимчасового утримання (куди той зобов'язаний прибути самостійно не пізніше доби з моменту, коли рішення суду про адмінарешт вступить в силу) обов'язково проводять медогляд. У разі виявлення протипоказань для людини в ІТТ керівництво підрозділу територіального органу поліції звертається до суду з клопотанням про відстрочку адмінарешту на термін до одного місяця.
Також проводиться особистий огляд. У осіб, які поміщаються в ізолятор тимчасового утримання, тимчасово вилучаються цінні речі, документи, гроші, а також предмети, не дозволені для зберігання в приміщеннях для відбування адміністративного арешту .. Перелік заборонених для зберігання предметів, порядок їх вилучення, зберігання і повернення встановлює Міністерство внутрішніх справ.
Правила розміщення арештантів
Заарештовані особи розміщуються в загальних приміщеннях або приміщеннях для одиночного змісту ізоляторів тимчасового тримання.
Відповідно до закону, чоловіків і жінок тримають окремо. Крім того, в документі прописано зміст заарештованих, які курять, окремо від некурящих при наявності вільних приміщень.
Не допускається розміщення заарештованих разом з особами, затриманими у відповідності з Кримінально-процесуальним кодексом або за вчинення адмінправопорушення або відповідно до статті 151 ЗУ "Про боротьбу з тероризмом", і особами, щодо яких як запобіжний захід обрано утримання під вартою, або засудженими до позбавлення волі.
Кого не можна буде посадити під адміністративний арешт?
Депутати хочуть внести зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення в частині адміністративного арешту. Зокрема, з'являться категорії правопорушників, до яких не будуть застосовувати адміністративний арешт. Відповідний законопроект №3048а за основу підтримали 242 парламентарія.
Якщо закон буде прийнятий і в другому читанні, адмінарешт не застосовуватиметься:
Крім того, проект визначає порядок виконання постанови про застосування адмінарешту і арешту з утриманням на гауптвахті; уточнює порядок приводу особи для відбування такого арешту в разі його неявки.
Сказано, що особа, рішення про здійснення приводу якого прийняв суд, зобов'язана прибути до місця відбування арешту в вказаній в постанові час у супроводі поліцейського.
У разі невиконання законних вимог правоохоронця по виконанню постанови до особи можуть застосувати поліцейські заходи примусу на підставі і в порядку, визначеному законом "Про Національну поліцію".
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com