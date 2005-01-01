Курців та некурців - окремо. Нові правила адмінарешту в Україні

З'явився і список "недоторканних" - кого взагалі не можна заарештовувати.

Верховна Рада України під час засідання 3 грудня прийняла в першому читанні два законопроекти, що стосуються подробиць і нюансів адміністративного арешту в країні.

Перш за все, депутати виявили, що порядок відбування адміністративного арешту в Україні ніяк не регламентований, і вирішили ситуацію виправити законопроектом №3047, за який проголосували 229 нардепів.

Згідно з проектом, перед приміщенням правопорушника в ізолятор тимчасового утримання (куди той зобов'язаний прибути самостійно не пізніше доби з моменту, коли рішення суду про адмінарешт вступить в силу) обов'язково проводять медогляд. У разі виявлення протипоказань для людини в ІТТ керівництво підрозділу територіального органу поліції звертається до суду з клопотанням про відстрочку адмінарешту на термін до одного місяця.

Також проводиться особистий огляд. У осіб, які поміщаються в ізолятор тимчасового утримання, тимчасово вилучаються цінні речі, документи, гроші, а також предмети, не дозволені для зберігання в приміщеннях для відбування адміністративного арешту .. Перелік заборонених для зберігання предметів, порядок їх вилучення, зберігання і повернення встановлює Міністерство внутрішніх справ.

Правила розміщення арештантів

Заарештовані особи розміщуються в загальних приміщеннях або приміщеннях для одиночного змісту ізоляторів тимчасового тримання.

Відповідно до закону, чоловіків і жінок тримають окремо. Крім того, в документі прописано зміст заарештованих, які курять, окремо від некурящих при наявності вільних приміщень.

Не допускається розміщення заарештованих разом з особами, затриманими у відповідності з Кримінально-процесуальним кодексом або за вчинення адмінправопорушення або відповідно до статті 151 ЗУ "Про боротьбу з тероризмом", і особами, щодо яких як запобіжний захід обрано утримання під вартою, або засудженими до позбавлення волі.

Кого не можна буде посадити під адміністративний арешт?

Депутати хочуть внести зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення в частині адміністративного арешту. Зокрема, з'являться категорії правопорушників, до яких не будуть застосовувати адміністративний арешт. Відповідний законопроект №3048а за основу підтримали 242 парламентарія.

Якщо закон буде прийнятий і в другому читанні, адмінарешт не застосовуватиметься:

на-віч з інвалідністю першої і другої груп,

неповнолітньому,

вагітній жінці,

до одинокого батька, матері або особі, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю.

Крім того, проект визначає порядок виконання постанови про застосування адмінарешту і арешту з утриманням на гауптвахті; уточнює порядок приводу особи для відбування такого арешту в разі його неявки.

Сказано, що особа, рішення про здійснення приводу якого прийняв суд, зобов'язана прибути до місця відбування арешту в вказаній в постанові час у супроводі поліцейського.

У разі невиконання законних вимог правоохоронця по виконанню постанови до особи можуть застосувати поліцейські заходи примусу на підставі і в порядку, визначеному законом "Про Національну поліцію".