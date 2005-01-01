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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Яку роботу пропонують в Україні та Європі за мінімальну зарплату
Відповідь на це питання дали аналітики сайту для пошуку роботи Jooble.
На сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 5 тис. грн, що приблизно еквівалентно 150 євро. Гроші, прямо скажемо, невеликі, особливо якщо порівнювати з мінімалкою в Європі.
Сайт для пошуку роботи Jooble проаналізував пропозиції про роботу з мінімальною зарплатою в Україні і в деяких європейських країнах, і розповів, яку роботу пропонують в різних країнах на мінімалку.
Виявилося, що в Україні найбільше пропозицій про роботу на мінімальну зарплату (150 євро) стосуються вантажників, фасувальників, промоутерів, підсобників і двірників.
У Болгарії мінімалку (312 євро) пропонують домробітницям, помічникам вихователя в ясельній групі, охоронцям.
У Латвії мінімальні гроші (430 євро) платять електромонтерові, сантехніку, працівникові на фермі, бетонщику, обвальщику м'яса.
Угорські роботодавці шукають на мінімальну зарплату (487 євро) оператора на виробництво, прибиральника, інженера / техніка, верстатника, маляра.
У Чехії мінімалку (575 євро) заплатять прибиральниці, обивщику м’яких меблів, різноробочим, збирачеві електричних компонентів на виробництво.
У Литві (607 євро) - столяру, працівникові друкарні, автомеханіку, мебельникові, бетонщику.
У Польщі (611 євро) - секретарю, працівникові на мийку, комірнику, продавцеві, електрику.
У Португалії мінімальну зарплату (741 євро) пропонують касиру, адміністратору, рецепціоністу, розподільнику товару, продавцю.
У Словенії (941 євро) - будівельнику, вантажникові, оператору на виробництво харчових продуктів, пакувальнику.
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