Обзор смартфона OPPO A53 4/64Gb

Для каждого поклонника гаджетов существует выбор — цена или качество. Среди недорогих моделей, аппарат OPPO A53 4/64Gb Blue радует своих обладателей качественным дисплеем, стереодинамиками, также он хорошо держит заряд. Это надежный смартфон, который имеет достаточный функционал для повседневного использования. У него ультратонкий корпус и суперсовременный дизайн.

Основные характеристики

Китайский смартфон Oppo A53 4 64gb Fancy Blue стал первой моделью компании Qualcomm, оснащенной восьмиядерным процессором Snapdragon460. Частота работы составляет 1,8 ГГц. В телефоне установлена новая версия OC – Color 7.2. Она создана на базе Андроид 10. Еще одной новинкой стала функция создания нескольких профилей, которая пригодится, если телефоном пользуются несколько членов семьи.

Встроенный модем поддерживает сети 4G, что позволяет скачивать файлы на высокой скорости. Устройство подключено к спутниковым навигационным системам, реализована поддержка Bluetooth 5.0. Графический ускоритель Adreno 610 поддерживает современные API, видеопроцессор обеспечивает высокую производительность.

Экран 6,5 дюймов c настраиваемой цветопередачей. Разрешение — 1600x720, высокая плотность пикселей. ЖК-матрица, частота обновления экрана — 90 Гц. Зарядка через разъем USB, беспроводной нет. Емкость аккумулятора — 5 000 мА·ч.

Основная камера — тройная с датчиком на 16 Мпикс и двумя дополнительными по 2 Мп. Фронтальная — 8-мегапиксельная. Есть прорезь для установки 16-мегапиксельной фронтальной. На задней части находится сканер отпечатков пальцев.

Оперативной памяти на 4 Гб будет достаточно для запуска многих игр с реалистичной трехмерной графикой. Объем встроенной памяти для хранения файлов и приложений — 64 Гб. Есть отсек для карты памяти и гнездо на две сим-карты. Разъем для наушников — 3,5 миллиметра.

Преимущества смартфона

Доступный по цене телефон со стильным дисплеем получил много положительных отзывов. Преимущества данной модели:

Высокая яркость, возможность настройки цветовой температуры.

Большой дисплей 6,2.

Объемный звук за счет использования стереодинамиков.

Экономичный расход батареи — заряда хватает на 3 дня при использовании с максимальной производительностью.

Телефон не нагревается даже при постоянной работе нескольких ресурсоемких приложений, игр, графических редакторов.

Несмотря на то, что камера всего на 13 Мпикс, она обеспечивает высокое качество фото.

Производитель реализовал все основные возможности современных смартфонов в одном устройстве. Процессор обеспечивает работу на максимальных настройках без зависаний. Производитель уменьшил время отклика памяти и ускорил синхронизацию между системами устройства.

Любители музыки смогут насладиться качественным звуком. Тройная камера оснащена множеством настроек, позволяющим создать качественное пейзажное или портретное фото. Можно использовать функции устранения дефектов кожи, добавлять размытый фон, выполнять цветокоррекцию.

Зарядка осуществляется быстро, аккумулятора хватает на несколько суток. При этом батарея компактная и легкая. За счет высокой частоты обновления экрана даже при длительной работе не будет уставать зрение. Есть режим энергосбережения, который позволит увеличить длительность работы без подзарядки в спящем режиме.

Телефон оснащен Neo-дисплеем, можно менять насыщенность, яркость и глубину цветов. Имеются различные цветовые темы для меню. Корпус эргономичный, стильный дизайн, задняя крышка переливается оттенками синего. Телефон удобно держать в одной руке, так как он легкий, а его толщина всего 8,4 миллиметра.