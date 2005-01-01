Контроль за рахунками і збільшення стажу: що ще чекає пенсіонерів у 2021 році

Якщо уряд не внесе зміни до постанови 1098, то тисячі пенсіонерів можуть залишитися без пенсій.

З нового року в пенсійному законодавстві можливий ряд змін. По-перше, якщо уряд не продовжить дію постанови 1098 (згідно з яким люди з недостатнім стажем отримують соціальні виплати), то частина цих самих пенсіонерів з недостатнім стажем можуть виявитися без виплат. По-друге, уряд планує почати контролювати банківські рахунки пенсіонерів. І нарешті, в наступному році знову виростуть вимоги до стажу, щоб мати можливість вийти на пенсію в 60 років.

Немає стажу - немає грошей

У цьому році закінчується перехідний період для пенсіонерів з недостатнім стажем, які виходять на пенсію після пенсійної реформи Гройсмана, прийнятої в жовтні 2017 го. Тоді вирішили, що до кінця 2020 року пенсіонерам, які не мають необхідного стажу, будуть призначати так звану соціальну пенсію.

Згідно з чинним законодавством, соціальна пенсія - це щомісячна виплата матеріальної допомоги непрацездатним громадянам, у яких відсутній страховий стаж. Зробили це для того, щоб хоч якось матеріально підтримати тих, у кого немає інших джерел доходів.

Ця державна допомога виплачується тим, хто досяг пенсійного віку, але не має права на пенсійні виплати. Сума її становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не більше 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Гроші протягом цих трьох років худо-бідно, але виплачувалися. Розмір виплат залежав від прожиткового мінімуму для пенсіонерів.

З 1 грудня такий прожитковий мінімум складе 1769 гривень. Якщо бюджет вашої родини не покриває зазначену цифру, то різницю сплатить держава. Якщо ж у пенсіонера взагалі немає заробітку, то держава буде виплачувати повний прожитковий мінімум - 1769 грн.

Але так буде тільки до нового року. З 1 січня урядова постанова, якщо в неї не внесуть зміни, перестане діяти. І щоб отримати хоч якусь пенсію, людям знадобиться мінімум 15 років стажу. Детальніше про це - нижче.

Крім того, згідно із законодавством, не зможуть претендувати на соціальні виплати ті, хто володіє другим транспортним засобом (наприклад, два автомобіля або автомобіль і мотоцикл), а також при наявності житлової площі більше 21 квадратного метра на людину плюс 10,5 квадрата на сім'ю.

Стеження за рахунками

Друге нововведення, яке нещодавно прийняв Кабмін - це моніторинг банківських рахунків пенсіонерів. Хоча спочатку нововведення подавалося як полегшення для пенсіонерів.

- Раніше треба було йти до Пенсійного фонду, потім в банк для відкриття рахунку, потім чекати - була важка процедура, - розхвалював ідею прем'єр Денис Шмигаль. - Тепер буде достатньо одного звернення до Пенсійного фонду. Далі за зверненням самого фонду або органів соціального захисту буде відкритий відповідний рахунок в банку.

Але найцікавіше полягає в змінах, де передбачений механізм перевірки реальності одержувача пенсії. Так, якщо пенсія або допомога перераховується на картку, термін дії якої більше року, і протягом року за такою платіжною карткою не витрачалися кошти особисто пенсіонером або одержувачем допомоги, то, згідно з постановою, запускається механізм перевірки особистості одержувача.

Уповноважений банк повідомляє про це орган Пенсійного фонду або соціального захисту населення, і рахунок може бути заблокований на час перевірки.

Знову користуватися грошима пенсіонер зможе лише після того, як Пенсійний фонд проведе ідентифікацію і верифікацію особистості на підставі пред'явленого особисто (в обов'язковому порядку) одержувачем паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує її вік, і визначеного законодавством документа, в якому зазначено відомості про місце проживання. Тобто, щоб переконати чиновників у тому, що ви живі-здорові, вам, можливо, доведеться йти доводити своє існування в Пенсійний фонд.

Рада тут одна: не збирайте гроші на рахунку. Повинен бути хоч якийсь рух грошей. Знімайте, розплачуйтеся картою, переводите на інші рахунки - інакше можливі всякі бюрократичні процедури.

Пенсійний вік для жінок підвищать

У 2021 року закінчиться етап пенсійної реформи 2011 року, яка стосувалася підвищення пенсійного віку для жінок: щороку пенсійний вік підвищувався на 6 місяців. В результаті з 2021 року жінки почнуть виходити на пенсію в 60 років, а не в 55 років, як це було майже десять років тому.

Зараз ми спостерігаємо вже фінальний етап цієї реформи: жінки виходять на пенсію в 59 років і 6 місяців. З 1 квітня 2021 року чоловіки і жінки будуть виходити на пенсію однаково - в 60 років.

На поточний момент в 59,5 років на пенсію можуть вийти тільки жінки, які досягли цього віку пізніше 30 вересня 2019 роки (що народилися в період з 1 жовтня 1960-го до 31 березня 1961 року).

Виросте вимога до пенсійного стажу

Ще один неприємний момент, який очікує вже всіх майбутніх пенсіонерів, це підвищення вимог до страхового стажу для того, щоб вийти на пенсію в 60 років. Згідно з нинішнім законодавством, страховий стаж збільшується на один рік щорічно.

Зараз для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 27 років страхового стажу. А з нового року цей поріг виросте на рік. Для того щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років, потрібно буде мати мінімум 28 років страхового стажу.

Якщо у вас буде від 18 до 28 років страхового стажу, то на пенсію ви зможете вийти не раніше 63 років, а в разі, якщо ваш стаж становить від 15 до 18 років, то не раніше 65 років.

І з кожним роком ця вимога буде рости. У 2022 році для виходу на пенсію потрібно буде мати 29 років стажу, в 2023 році - 30 років і т.д. У підсумку мінімальний стаж виросте до 35 років в 2028 році. Більш детально дивіться в таблиці нижче. Загалом, у багатьох, як би цинічно це не звучало, з'явиться шанс просто померти на роботі.

ЛОЖКА МЕДУ

Кому покладені надбавки і коли чекати перерахунок

Однак не тільки непопулярні рішення чекають пенсіонерів. У січні заплановано підвищення пенсій з 2100 до 2400 грн. для пенсіонерів у віці від 65 років і за наявності у них страхового стажу 30/35 років і більше (40% від збільшеної мінімалки з 5000 до 6000 грн).

З 1 березня планується індексація пенсій на 11%. А в квітні повинен відбутися автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам з урахуванням зарплати в період роботи та набутого стажу роботи з минулого перерахунку.

Чиновники також обіцяють ввести з 1 липня 2021 року щомісячні доплати в розмірі до 400 грн для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років. Для цієї категорії осіб також буде встановлена мінімальна пенсія 2500 грн в разі наявності стажу як мінімум 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

У липні також планують підвищення пенсій з 2400 до 2600 грн для пенсіонерів у віці від 65 років і за наявності у них страхового стажу 30/35 років і більше (40% від збільшеної мінімалки з 6500). Крім того, в липні підвищиться прожитковий мінімуму з 1769 до 1854 грн, що також призведе до збільшення надбавок і підвищення пенсій для тих, хто отримує мінімалку.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму з 1854 до 1934 грн заплановано на грудень. І це теж призведе до збільшення надбавок і підвищення мінімальних пенсій.

Правда, для того щоб всі ці нововведення запрацювали, потрібно, щоб уряд узгодив бюджет з МВФ, а депутати за нього проголосували.