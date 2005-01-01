Как правильно использовать ремувер для ресниц

Remover - важный рабочий материал лашмейкеров, предназначенный для быстрого снятия приклеенных ворсинок. При работе он не повреждает натуральные ресницы и позволяет легко снимать искусственные. Подходит средство для размягчения легкого клеевого слоя. При необходимости использовать ремувер для снятия ресниц (https://lamour.com.ua/katalog/preparaty/remover/ ) можно и самостоятельно. Главное - четко следовать инструкции мастеров и обрабатывать каждый глаз поочередно.

Этапы работы с ремуверами

Предназначенные для расщепления клеевого слоя составы делятся на два типа: гелевые (подходят для профессионального использования) и кремовые (могут быть применены для снятия ресниц в домашних условиях). По способу действия препараты отличаются только временем выжидания. Гелевые составы необходимо выдерживать 3-5 минут, а кремовые - 4-6 минут. В остальном же техника снятия одинакова:

Обезжиривание ресничек специальным средством (или мицеллярной водой); Нанесение смоченного патча под нижнее веко; Нанесение ремувера с помощью микробраши (https://lamour.com.ua/katalog/raskhodnyye_materialy/microbrashi/ ) по всему ресничному ряду; Удаление ресниц путем их расчесывания щеточкой или с помощью пинцета; Устранение остатков ремувера с века с помощью ватных палочек.

Распределять препарат по ресничному ряду следует равномерно. Необходимо, чтобы каждая капсула была покрыта раствором. Если наращивание было выполнено совсем недавно или в объемной технике, клей может не сразу размягчиться под воздействием растворителя. В данном случае следует нанести чуть больше ремувера и выдерживать его дополнительно на протяжении 1-2 минут. Перед проведением снятия ресниц все инструменты следует продезинфицировать.

При необходимости процедура может быть выполнена в два этапа: удаление ресничек, удаление remover, его повторное нанесение и снятие оставшихся ворсинок. В некоторых случаях (когда наращивание было выполнено некачественно) таких повторений может быть несколько (до тех пор, пока не будут удалены все реснички).

Преимущества использования ремувера и его покупка

Специальный растворитель клея - это возможность сэкономить время, сохранить структуру натуральных ресничек и провести процедуру максимально комфортно. Главное - аккуратно использовать средство и отдавать предпочтение препаратам от проверенных и надежных производителей. Как пример - Lamour.

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