|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Лучшие словацкие университеты: куда поступать украинцу
Любой житель Украины может свободно обучаться в университетах Словакии, получая европейское образование. Существует возможность получения бесплатного образования при выполнении условий: учебное заведение должно быть государственным, обучаться студент будет на словацком языке. Обучение также предлагают коммерческие университеты, оплата там сопоставима с украинскими ценниками.
Почему нужно поступать в университеты Словакии
Украинцы могут получить неплохие условия при обучении в Словакии https://world-study.ua/education/slovakia/universities/:
Какие вузы пользуются популярностью в Словакии
Наиболее высокий спрос среди поступающих учеников наблюдается на следующие заведения:
Мы работаем практически со всеми высшими учебными заведениями Словакии. Просто заходите и выбирайте именно то, к чему у вас лежит душа. Наша задача заключается в грамотной организации вашего поступления.
Сколько стоит обучаться в вузах Словакии
В начале статьи уже упоминалось, что поступление в государственный университет при знании словацкого языка гарантирует обучение без какой-либо оплаты с вашей стороны.
Сейчас речь пойдет о том, сколько стоит обучаться в коммерческих университетах страны:
При большом желании обучаться в магистратуре коммерческого лучшего вуза Словакии, следует брать во внимание тот факт, что программы для магистрантов стоят дороже. За магистратуру придется отдавать 5000 евро в год, однако обучение длится всего два года, что меньше по сравнению с бакалавриатом.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com