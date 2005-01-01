Лучшие словацкие университеты: куда поступать украинцу

Любой житель Украины может свободно обучаться в университетах Словакии, получая европейское образование. Существует возможность получения бесплатного образования при выполнении условий: учебное заведение должно быть государственным, обучаться студент будет на словацком языке. Обучение также предлагают коммерческие университеты, оплата там сопоставима с украинскими ценниками.

Почему нужно поступать в университеты Словакии

Украинцы могут получить неплохие условия при обучении в Словакии https://world-study.ua/education/slovakia/universities/:

визу для студентов получить будет не настолько трудно;

любой студент из другой страны имеет возможность на получение вида на жительство;

студент, проходящий обучение параллельно может зарабатывать себе на жизнь;

обучение отличается большим количеством ценной информации;

лучшие ученики могут претендовать на выплату стипендии;

Словакия – одна из самых безопасных стран с низким уровнем преступности.

Какие вузы пользуются популярностью в Словакии

Наиболее высокий спрос среди поступающих учеников наблюдается на следующие заведения:

Словацкий медицинский университет (Братислава). В стенах этого заведения набираются знаний будущие доктора и другие специалисты медицинской отрасли. После окончания вуза они смогут получить работу в клиниках Словакии и других европейских странах.

Академия искусств (Банск-Быстрица). Здесь обучаются будущие художники, дизайнеры и остальные творческие профессии смежной отрасли.

Словацкий технический университет (Братислава). Преподаватели предлагают варианты обучения на разных языках: английский, словацкий или немецкий. Считается чуть ли не самым лучшим университетом в стране для технических специалистов. Чаще всего абитуриенты выбирают специальности: it-сфера, биотехнологии, энергетика.

Жилинский университет. Учебное заведение, которое по праву именуется одним из престижных мест для обучения на транспортные специальности.

Университет Коменского. Имеет хорошую репутацию в Словакии, в нем изучают фармакологию, медицинские дисциплины и юридические науки.

Экономический университет (Братислава). Слава об этом вузе ходит далеко за пределами страны. Его называют бизнес-школой, в которой студенты получают образование по достаточно сложным программам.

Мы работаем практически со всеми высшими учебными заведениями Словакии. Просто заходите и выбирайте именно то, к чему у вас лежит душа. Наша задача заключается в грамотной организации вашего поступления.

Сколько стоит обучаться в вузах Словакии

В начале статьи уже упоминалось, что поступление в государственный университет при знании словацкого языка гарантирует обучение без какой-либо оплаты с вашей стороны.

Сейчас речь пойдет о том, сколько стоит обучаться в коммерческих университетах страны:

Обучение с использованием словацкого языка обойдется примерно 500 евро в год;

Если студент говорит на немецком, английском или французском языках, то стоимость будет составлять от 3000 евро в год.

При большом желании обучаться в магистратуре коммерческого лучшего вуза Словакии, следует брать во внимание тот факт, что программы для магистрантов стоят дороже. За магистратуру придется отдавать 5000 евро в год, однако обучение длится всего два года, что меньше по сравнению с бакалавриатом.