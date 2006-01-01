На что нужно обратить внимание, выбирая застройщика в Ирпене и Буче

Чтобы свести к минимуму риск нарваться на недобросовестного застройщика, нужно знать некоторые ключевые моменты. На что необходимо обратить внимание при таком ответственном шаге, как покупка или строительство жилья? В этом материале собрана самая важная информация, которую обязательно нужно изучить, отправляясь на рынок недвижимости.

Признанный лидер в строительстве многофункциональных, современных жилых домов с усовершенствованной планировкой https://linevichgroup.com.ua/about/ – строительная компания Linevich Group.

Основная информация о компании:

На рынке недвижимости с 2005 года. За эти годы компания завоевала авторитет среди клиентов Ирпеня и Бучи, число которых превышает 1000.

Организация дорожит своей репутацией, поэтому компания строго относится к выбору персонала, от проектировщиков до рабочих, поэтому в организации трудятся только высококлассные специалисты;

Индивидуальный подход к каждому заказчику с учетом требований и пожеланий профессиональная консультация;

Компания использует в строительстве материалы от проверенных поставщиков, соответствующие всем требованиям экологической безопасности;

Объекты сдаются в эксплуатацию строго по графику. Планировка квартир удобная и современная, соответствует принятым в мире стандартам и санитарным нормам;

Создаваемые застройщиком дома и многоквартирные комплексы имеют удобное расположение в красивых местах недалеко от столицы;

Развитая инфраструктурная сеть, продуманное расположение дорог и пешеходных зон, мест отдыха и парковок для автомобилей.

Пакет услуг, предоставляемый компанией - застройщиком Linevich Group:

1) Строгое соблюдение сроков сдачи;

2) Юридически грамотно оформленный пакет документов;

3) Гарантировано высокое качество строительства;

4) Удобная и выгодная беспроцентная рассрочка;

5) Комплексное обслуживание дома и придомовой территории на протяжении всего года.

Компания Linevich Group заботится о своих клиентах. Обратившись к услугам застройщика, пользователь может быть уверен в добросовестности проводимых им строительных работ и получении в итоге в строго назначенный срок качественного и комфортного жилья.

Основные пункты, которые характеризуют застройщика:

качество используемого в строительстве материала, так как от этого напрямую зависит, насколько комфортным будет дальнейшее проживание в квартире. Добросовестное отношение к клиенту – соблюдение сроков строительства, индивидуальная работа с каждым клиентом.

Соблюдение этих двух пунктов – визитная карточка застройщика Ирпеня и Бучи - компании Linevich Group.