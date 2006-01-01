|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
На что нужно обратить внимание, выбирая застройщика в Ирпене и Буче
Чтобы свести к минимуму риск нарваться на недобросовестного застройщика, нужно знать некоторые ключевые моменты. На что необходимо обратить внимание при таком ответственном шаге, как покупка или строительство жилья? В этом материале собрана самая важная информация, которую обязательно нужно изучить, отправляясь на рынок недвижимости.
Признанный лидер в строительстве многофункциональных, современных жилых домов с усовершенствованной планировкой https://linevichgroup.com.ua/about/ – строительная компания Linevich Group.
Основная информация о компании:
Пакет услуг, предоставляемый компанией - застройщиком Linevich Group:
1) Строгое соблюдение сроков сдачи;
2) Юридически грамотно оформленный пакет документов;
3) Гарантировано высокое качество строительства;
4) Удобная и выгодная беспроцентная рассрочка;
5) Комплексное обслуживание дома и придомовой территории на протяжении всего года.
Компания Linevich Group заботится о своих клиентах. Обратившись к услугам застройщика, пользователь может быть уверен в добросовестности проводимых им строительных работ и получении в итоге в строго назначенный срок качественного и комфортного жилья.
Основные пункты, которые характеризуют застройщика:
Соблюдение этих двух пунктов – визитная карточка застройщика Ирпеня и Бучи - компании Linevich Group.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com