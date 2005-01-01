Чоловікам дозволили йти в декрет нарівні з жінками

Народні депутати підтримали законопроект про забезпечення рівних можливостей матері і батька по догляду за дитиною.

Більш ніж конституційною більшістю на пленарному засіданні Верховної Ради 1 грудня депутати підтримали законопроект про рівні можливості матері і батька по догляду за дитиною. За нього проголосував 301 народний депутат!

Що ж це за документ такий, який зміг консолідувати депутатський корпус? Вводиться кілька нововведень.

Перше - можливість йти в декретну відпустку по досягненню дитиною 3 років як жінці, так і чоловікові без будь-яких "якщо". Наприклад, до прийняття цього законопроекту такою відпусткою батько міг скористатися тільки в разі, коли мати дитини вийшла на роботу або перебуває тривалий час в лікарні. Прийнятий документ передбачає, що роботодавець за власні кошти може надавати одному з батьків частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною більшої тривалості. Для цього працівник зобов'язаний повідомити роботодавця про таке бажання (потребу) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня дострокового припинення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Друге - законопроект передбачає введення нового виду відпустки: "одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів". Встановлюються три категорії осіб, які можуть ним скористатися: чоловік, дружина якого народила дитину; "цивільний" чоловік, дружина якого народила, і бабуся / дідусь (інші повнолітні родичі дитини, які фактично доглядають за дитиною), якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком).

Третє - пропонується батькові дитини поряд з дружиною надати можливість скористатися додатковою оплачуваною відпусткою для тих працівників, які мають дітей або дитину з інвалідністю, тривалістю 10 або 17 (за сукупністю) днів.