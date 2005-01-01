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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Глобальна криза: іноземний інвестор пояснив свій відхід
У зв'язку з падінням цін на нафту в світі компанія не могла більше залишатися в проекті.
Відмова канадської Vermilion Energy від участі в спільних з групою Нафтогаз проектах по освоєнню Балаклійського та Іванівського нафтогазоносних ділянок говорить про низький інтерес інвесторів до розробки родовищ в Україні, говорить партнер CMS Cameron McKenna Віталій Радченко.
"Зараз, у зв'язку з падінням цін на нафту в світі компанія не могла більше залишатися в проекті. Тим більше, що вона сама подешевшала, у неї значно впала ціна на акцію", - зазначив Радченко. При цьому він підкреслив, що проблем з "Нафтогазом" і "Укргазвидобування" не було.
З ним згоден і засновник EXPRO Consulting Геннадій Кобаль.
"Відверто я думаю, що шанси залучити серйозних західних інвесторів - мінімальні. Рекордне зниження цін на газ призвело до того, що нафтогазові компанії втратили значну частину своєї капіталізації", - говорить експерт. Він підкреслює що фактично всі закордонні нафтогазові компанії працюють в збиток.
У цих умовах рішення уряду віддати Чорноморський шельф "Укргазвидобуванню", з огляду на відсутність успіху з міжнародними інвесторами, можна вважати повністю логічним, відзначає Радченко. "Ми спілкувалися зараз з багатьма нормальними справжніми, продуктовими, зарубіжними нафтогазовими інвесторами. Працювали з ними над тим, щоб зацікавити їх Чорноморським шельфом. Так ось територія розглядається як спірна і небезпечна. Ніхто зі справжніх інвесторів не прийде туди бурити, тому що це може закінчитися конфліктом з Росією. Тому віддати шельф для досліджень державної газової компанії це логічне рішення, на мій погляд, - упевнений Радченко.
Кобаль додав: "Ми останні чотири роки проводили конференції, присвячені розробці шельфу і незважаючи на те, що запрошували безліч компаній, інтерес незмінно висловлювала тільки" Укргазвидобування ", - відзначає експерт.
Нагадаємо, канадська компанія Vermilion Energy вирішила відмовитися від участі в спільних з групою Нафтогаз проектах по освоєнню Балаклійського та Іванівського нафтогазоносних ділянок. Причина відмови - падіння цін на газ і нафту, пандемія коронавіруса і глобальний економічний спад.
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