Мінфін провів успішні переговори з МВФ про новий транш

Обговорення стосувалося проекту державного бюджету на 2021 рік.

Міністерство фінансів України заявило про успішне завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ), які стосувалися основних параметрів проекту бюджету на 2021 рік. А це було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ і отримання чергового траншу.

- Основний акцент переговорів стосувався формування спільного з МВФ бачення основних бюджетних показників - рамки доходів, витрат і дефіциту. Мінфін проводив щоденні консультації з експертами Фонду про можливості фінансування дефіциту і пріоритетних видатків бюджету в 2021 році. В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною і МВФ, - зазначила прес-служба Мінфіну.

У Нацбанку розраховували отримати другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року. Однак грошей у найближчий місяць не буде, заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV екс-міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства і радник глави Офісу президента Тимофій Милованов.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що до 2023 року Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ.