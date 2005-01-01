Зеленський розповів, хто в Україні першим отримає щеплення від коронавіруса

Спочатку в країну завезуть 1,2 мільйона порцій вакцини, потім ще 7 мільйонів.

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, хто в Україні отримає пріоритет при вакцинації, коли наша країна отримає відповідний препарат. Про це глава держави повідомив 24 листопада в відеоблозі, записаному в стінах Офісу президента.

За словами глави держави, першими будуть щеплені групи ризику. Серед них медики, військові, вчителі і люди старше 60 років.

Зеленський підтвердив раніше озвучену інформацію, що Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

- Міністерство охорони здоров'я провело розмову з представниками COVAX. Це ініціатива глобального доступу країн до вакцини проти коронавіруса. Було визначено поетапний план поставки майбутньої вакцини в Україні. Перший етап - 1.2 млн доз. В цілому Україна розраховує отримати понад 8 млн доз майбутньої вакцини, - уточнив глава держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що зараз ведеться робота зі збільшення кількості тестів і посилення контролю за дотриманням карантинних заходів.

- Також ми збільшуємо кількість щоденних тестів, в тому числі безкоштовних тестів через мобільні бригади. Працюємо, щоб в кожній області забезпечити достатню кількість ліжок і кисню, а також посилюємо контроль за дотриманням карантинних заходів, - сказав Зеленський.

Україна, як заявив головний санлікар країни Віктор Ляшко, потрапила до переліку 92 країн, яким за спеціальною ринковою ціною або безкоштовно нададуть вакцину від коронавіруса в рамках механізму COVAX. Після схвалення препаратів 20% українців отримають щеплення. Виходячи з офіційної демографічної статистики, це 8.5 мільйона доз.

Глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що підписання технічних документів щодо отримання вакцин плануються до 7 грудня. Поставку Україна розраховує отримати в першому кварталі 2021 року. Також МОЗ веде паралельно прямі переговори з іншими виробниками вакцин проти коронавіруса.

Раніше Зеленський заявляв, що готовий зробити щеплення української вакциною, як тільки вона буде готова і пройде випробування. Однак поки вчені представили главі держави лише "кандидата" на роль вакцини, який ще не проходив клінічних випробувань. На думку експертів, Україна отримає вакцину від COVID-19 власного виробництва в кращому випадку через рік.