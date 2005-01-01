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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Рада з третьої спроби відстрочила введення касових апаратів для підприємців: що змінилося
Фіскалізація переноситься на 1 січня 2022 року.
Верховна Рада України на пленарному засіданні 1 грудня пішла, нарешті, назустріч вимогам підприємців і схвалила відстрочку використання касових апаратів. За законопроект № 4439-Д проголосували 320 депутатів в першому читанні і тут же 319 - у другому.
Доповідач по законопроекту Ярослав Железняк (фракція "Голос") зазначив, що цей документ не є ідеальним, і він багато кого не влаштує - і серед депутатів, і серед підприємців. Однак прийняти компромісний варіант законопроекту після палких дискусій все-таки необхідно, тому що 1 січня (термін, коли касові апарати і РРО повинні бути у всіх ФОП) не за горами.
- Вам цей текст може не подобається. Мені він теж не подобається. Але це компроміс, і давайте за нього проголосуємо, - зазначив Железняк, нагадавши, що вже три тижні під Радою йдуть акції протесту підприємців.
За словами представника профільного комітету, основних пунктів компромісу чотири: фіскалізація, тобто введення касових апаратів, переноситься на рік - до 1 січня 2022 року, скасовується кешбек, вносяться зміни в списки "ризикових груп" (в залежності від видів діяльності ФОП-ів) і скасовується велика кількість штрафів, які найбільше турбували підприємців.
Що саме прийняла Рада?
Цей закон відстрочив до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп. Обсяг їх доходу протягом календарного року не повинен перевищувати граничний обсяг доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку.
Документ визначає граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб'єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку, виходячи з встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати.
Документ прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до розмірів мінімальної заробітної плати (МЗ), встановленої на початок року:
Виключаються норми про компенсацію покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу. Йдеться про так званомий Кешбек.
Також скасовуються і штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.
До 1 січня 2022 року пролонгується застосування знижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) при проведенні розрахункових операцій.
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