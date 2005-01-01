Рада з третьої спроби відстрочила введення касових апаратів для підприємців: що змінилося

Фіскалізація переноситься на 1 січня 2022 року.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 1 грудня пішла, нарешті, назустріч вимогам підприємців і схвалила відстрочку використання касових апаратів. За законопроект № 4439-Д проголосували 320 депутатів в першому читанні і тут же 319 - у другому.

Доповідач по законопроекту Ярослав Железняк (фракція "Голос") зазначив, що цей документ не є ідеальним, і він багато кого не влаштує - і серед депутатів, і серед підприємців. Однак прийняти компромісний варіант законопроекту після палких дискусій все-таки необхідно, тому що 1 січня (термін, коли касові апарати і РРО повинні бути у всіх ФОП) не за горами.

- Вам цей текст може не подобається. Мені він теж не подобається. Але це компроміс, і давайте за нього проголосуємо, - зазначив Железняк, нагадавши, що вже три тижні під Радою йдуть акції протесту підприємців.

За словами представника профільного комітету, основних пунктів компромісу чотири: фіскалізація, тобто введення касових апаратів, переноситься на рік - до 1 січня 2022 року, скасовується кешбек, вносяться зміни в списки "ризикових груп" (в залежності від видів діяльності ФОП-ів) і скасовується велика кількість штрафів, які найбільше турбували підприємців.

Що саме прийняла Рада?

Цей закон відстрочив до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп. Обсяг їх доходу протягом календарного року не повинен перевищувати граничний обсяг доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку.

Документ визначає граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб'єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку, виходячи з встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати.

Документ прив'язує граничні обсяги доходів різних груп ФОПів до розмірів мінімальної заробітної плати (МЗ), встановленої на початок року:

для першої групи - 167 розмірів МЗ замість 1 млн гривень;

для другої групи - 834 розміру МЗ замість 5 млн гривень;

для третьої групи - 1167 розмірів МЗ замість 7 млн гривень.

Виключаються норми про компенсацію покупцям (споживачам) за скаргами про порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу. Йдеться про так званомий Кешбек.

Також скасовуються і штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена в денному звіті РРО, і за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.

До 1 січня 2022 року пролонгується застосування знижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону про використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) при проведенні розрахункових операцій.