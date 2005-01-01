Все о диванах для офиса

Офис – это не просто место для работы, но и соответствующая атмосфера, которая настраивает на должный лад, оборудованное по всем правилам помещение. В идеале офисные площади должны создавать оптимальные условия работы для сотрудников и формировать имидж организации. Для создания зоны отдыха, ожидания рекомендуем выбрать хороший диван для офиса. Он может быть дешевым и дорогим, иметь разные размеры, формы, цвета, типы обивки.

Зачем нужен мягкий диван

Офисный диван покупать не обязательно, но его наличие в разы повышает комфортность приемной, кабинета или зоны отдыха, создает уют. Также наличие мягкой мебели косвенно способствует росту производительности труда, формирует репутацию, имидж компании. Выбирайте модель с не маркой, простой в уходе обивкой. Если бюджет ограничен, лучше будет остановиться на тканевом варианте – дерматин низкого качества может рассыхаться и трескаться.

Основные правила выбора

Мебель должна вписываться в интерьер офиса. Поэтому при совершении покупки смотрите на материал, цвет, дизайн, стоимость. Требования для разных помещений:

в кабинеты стоит брать солидные кожаные модели – это классика, которая внушает доверие;

интерьеры вестибюлей дополнят практичные диваны прямой формы с высокими сидениями, они комфортные, понравится посетителям с ограниченной подвижностью, пожилым людям (нужны подлокотники);

в переговорные берут удобную, практичную, не слишком глубокую мебель, делайте ставку на лаконичность, избегайте лишних объемов;

для комнат отдыха идеально подходят просторные мягкие модели, если это не противоречит концепту компании, присмотрите дизайнерскую мебель оригинальных форм;

на кухни в офисах устанавливают классические уголки с обивкой, которая просто моется, не впитывает запахи.

Ваша задача определиться, что важнее всего – практичность, презентабельность или комфорт. Это поможет сделать правильный выбор. Заранее решите, какую сумму готовы потратить на покупку мебели – в продаже есть решения эконом, премиального, бизнес сегмента. Золотая середина – это мебель бизнес класса, она имеет среднюю цену, достаточно долговечная и надежная.

Что еще

Убедитесь в том, что офисные стулья, кресла, столы гармонично сочетаются между собой. Можно собирать комплекты самостоятельно или остановиться на готовых предложениях. Офисная мебель обычно выпускается сериями, что достаточно удобно. Выбирайте понравившийся дизайн, стиль, заказывайте нужно количество кресел, стульев и другой мебели.

Обратите внимание на продукцию от проверенных производителей. Во-первых, сотрудничество напрямую без посредников позволяет экономить не в ущерб качеству. Во-вторых, известные бренды дают гарантию на всю продукцию.