2020 рік стане одним з найспекотніших за всю історію спостережень

Протягом майже всього року температура на Землі була на 1,2 градуса вище базового рівня 1850-1900 років.

Рік, що минає 2020 й може стати одним з трьох найтепліших років за всю історію спостережень. Період з 2011 по 2020 роки - найтеплішим десятиліттям, а всі роки починаючи з 2015 - виявляться найбільш теплими. Про це сказано в попередній доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) про стан глобального клімату.

Глобальна середня температура з січня по жовтень 2020 року була приблизно на 1,2 градуса вище базового рівня 1850-1900 років. Температура океану знаходиться на рекордному рівні і більше 80% світового океану в певний момент часу в 2020 році було піддано до морської хвилі тепла, що призвело до серйозних наслідків для морських екосистем.

Не дивлячись на COVID-19 і режим ізоляції, концентрація парникових газів в атмосфері продовжила рости.

- 2020 й рік, на жаль, став ще одним дивним роком для нашого клімату. Ми стали свідками нових екстремальних температур на суші, в морі і особливо в Арктиці. Стихійні пожежі охопили величезні території Австралії, Сибіру, Західного узбережжя США і Південної Америки. Шлейфи диму від цих пожеж поширювалися по всій земній кулі. Ми стали свідками рекордної кількості ураганів в Атлантиці, в тому числі безпрецедентних ураганів четвертої категорії в Центральній Америці в листопаді. Повені в деяких частинах Африки і Південно-Східної Азії привели до масового переміщення населення і підірвали продовольчу безпеку мільйонів людей, - заявив Генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас.

У Києві, наприклад, протягом осені було зафіксовано шість температурних рекордів. Про це в коментарі УНН сказала начальник відділу кліматології з Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Донич. Перший сніг прийшов на п'ять днів пізніше, ніж зазвичай. В середньому перший снігопад в столиці починався 12 листопада.