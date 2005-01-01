В грудні карантинні заходи в Україні підсилювати не будуть

У той же час в січні можливе введення локдауна.

Протягом грудня карантинні заходи в Україні посилюватися не будуть. У той же час рішення відносно січня буде прийматися пізніше. Про це під час години до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

- Сьогодні міністр охорони здоров'я заявив про те, що медична система витримує в грудні навантаження, хоча вона дуже висока, і дуже складно працювати медикам. Ми можемо припустити, що протягом грудня місяця посилення карантинних заходів необхідності здійснювати не буде. Далі ми будемо говорити про січень, - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр також додав, що в середу в уряді планується провести засідання, на якому буде прийнято рішення з приводу того, вводити локдаун чи ні.

У свою чергу глава МОЗ Максим Степанов зазначив, що в рамках боротьби з поширенням коронавіруса в країні продовжують збільшувати кількість ПЛР-тестувань.

-Ми пропонуємо і будемо пропонувати уряду плановий жорсткий карантин, починаючи з перших чисел січня. Вважаємо, що тривалість цього карантину повинен бути три тижні, - сказав він на брифінгу в п'ятницю.

Степанов зазначив, що є дані і закони епідеміології, і всі лікарі розуміють, що в кінці січня і впродовж лютого очікується пік захворюваності на грип, що також призведе до серйозної навантаженні на українську медичну систему.

- Саме тому до цього періоду потрібно підійти з мінімально можливими цифрами захворюваності і госпіталізованих з COVID-19, - пояснив глава МОЗ.

На даний момент в Україні 787 891 хворих коронавірусів. При цьому жертвами хвороби стали 13 195 осіб, видужали - 397 809