Фізики створили кольоровий рентгенівський 3D-сканер

Новий рентген-сканер робить кольорові і тривимірні знімки.

Фізики розробили рентгенівський апарат, який робить кольорові тривимірні знімки. В його основу лягли технології, розроблені для Великого коллайдера. Медики готуються до повномасштабних клінічних випробувань новинки.

Мова йде про сканер MARS Bioimaging на основі датчика Medipix3. Останній працює як лічильник частинок, що враховує кожен падаючий на нього рентгенівський фотон і визначає його енергію. Ця енергія залежить від того, через які тканини пройшов фотон на шляху до камери. Тому на нових знімках можна розрізнити не тільки кістки і м'язи, але навіть кровоносні судини.

Спеціальний алгоритм забарвлює ділянки зображення, сформовані квантами різної енергії, в різні кольори. Завдяки цьому дуже чіткий і детальний знімок виходить ще й кольоровим (хоча це і штучні кольори). Це нововведення дозволяє ще краще розрізняти на знімках тонкі деталі.

Нарешті, програма обробки даних створює тривимірну картинку, дозволяючи бачити людину зсередини в обсязі.

Нещодавно фахівці опублікували нові зображення, отримані за допомогою MARS Bioimaging. Це знімки кисті людини, яка пережила складний перелом і впровадження імплантату. Кожен може сам переконатися, наскільки детальні ці зображення. Немає сумнівів, що така якісна візуалізація допоможе лікарям у постановці діагнозу і підборі лікування.

До слова, схожість камери Medipix3 з лічильником часток не випадково. Спочатку ця технологія була розроблена в ЦЕРН для Великого адронного коллайдера. Але фізики побачили в цій технології великий медичний потенціал.

Відзначимо, що в ЦЕРН, найбільшої в світі організації з дослідження елементарних частинок, існує група передачі знань (Knowledge Transfer). Її співробітники зайняті просуванням технологій, створених для ЦЕРН, але опинилися вельми перспективними в медицині, промисловості або інших областях. У числі таких розробок виявилася і камера Medipix3.

Зараз медики готуються до масштабних клінічних випробувань нового сканера. Можливо, скоро він з'явиться в медичних центрах по всьому світу. І тоді у пацієнтів з'явиться точна відповідь на питання, що в їх власному житті змінив Великий адронний коллайдер.