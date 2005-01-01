Уникальные и классические настойки в Yorick Production

Многим мужчинам, не говоря уже о прекрасной половине человечества, равнодушно относящимся к крепким горячительным напиткам, без сомнения приходилось испытывать чувство неловкости при выборе в алкогольном магазине, отделе супермаркета:

Бутылочки горилки, чтобы согреться зимней порой.

Спиртовой настойки на целебных травах или ягодах в целях профилактики простудных заболеваний.

Следует учитывать достаточно большой выбор, а нужная информация о составе, как правило, напечатана на этикетке мелким шрифтом, время его проведения затягивается на долго. Сегодня можно не просто избавиться от подобных стыдливых ощущений, но и совершить покупку качественного продукта от производителя, реализуемого на сайте Yorick. Production, подробно изучив «содержимое» напитка, не выходя из дома с помощью его официального интернет-магазина.

Преимущества онлайн покупки

Вполне понятно, выбирая алкоголь в магазине нет смысла задавать вопросы по поводу вкусовых качеств и особенностей продавцу. Его интересует исключительно объем продаж. Как правило, женщине, просто не употребляющей подобные спиртные напитки. Эта задача успешно решена на интернет-ресурсе продавца данного вида продукции. Практически все крепкие настойки в Yorick Production сопровождаются:

Подробным описанием состава и сорта используемого для приготовления спирта.

Многочисленными отзывами реальных покупателей, успевших попробовать выбранный клиентом напиток.

После использования настойки по назначению, свое резюме может оставить любой желающий, чтобы рекомендовать или наоборот, предупредить о его достоинствах и недостатках. Если этого объема информации клиенту по тем или иным причинам покажется недостаточно, к его услугам опция онлайн связи с менеджером интернет-магазина. Сотрудник в формате чата развеет любые сомнения и поможет определиться с выбором, учитывая вкусовые пристрастия клиента. Живое общение со специалистом всегда гарантирует покупку именно того напитка, который необходим клиенту. Особенно когда речь заходит о целебных спиртовых настойках. Они могут служить лекарственным средством для одних и быть противопоказаны врачами другим пользователям.

Формат обслуживания и доставки

Изучение представленных настоек (имеют описание состава, и четкие цветные фотографии) не требует проведения регистрации на сайте магазина. Оформление покупки осуществляется в соответствующем разделе после активации личного кабинета. Процедура не занимает много времени, допускается привязка аккаунта одной из социальных сетей. Доставка проводится по указанному покупателем адресу в любой район столицы:

С 17 часов в будние.

Бесплатно при совершении покупки на сумму свыше 1 тыс. гривен.

В регионы страны покупка отправляется почтовой посылкой при условии покупки от 250 гривен и «Новой почтой» при чеке в 750 гривен. Подробную информацию можно получить, задав вопрос по данной теме менеджеру интернет-магазина.