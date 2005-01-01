Запоминающийся Новогодний подарок второй половинке

Пары, жаждущие сделать отношения яркими и страстными, приобретают секс-игрушки. Подобные приспособления подарят партнеру или партнерше незабываемые ощущения, разнообразят семейную жизнь. В интернет-магазине тет-а-тет продаются фаллоимитаторы, помпы, насадки на пенис и другие игрушки. Каждая пара найдет оптимальный вариант, способный сделать своместно проведенные ночи жаркими.

Какие бывают виды секс-игрушек

В интернет-магазине Тет-а-Тет самый большой выбор интимных товаров в Украине. Ассортимент регулярно пополняется новинками. Среди наиболее популярных игрушек стоит отметить:

Вибраторы и фалоимитаторы.

Вибромассажеры — имеют мощный мотор, работают от сети.

Модели выбираторов We-Vibe – дополнительная стимуляция во время секса.

Виброяйца с пультом дистанционного управления, вагинальные шарики.

Вагинальные тренажеры — помогут женщине укрепить мышцы интимной зоны.

Вакуумные помпы — улучшают кровообращение, усиливают эрекцию у мужчин, способствуют увеличению пениса.

Мастурбаторы — помогут мужчине получить удовольствие.

Кольца и насадки на пенис — сделают ощущения более яркими.

Вибробабочки, вибротрусики — для нежной стимуляции без проникновения.

С интимными игрушками семейная жизнь не наскучит. Подарок не станет лежать без дела и подарит массу наслаждений обоим партнерам. Чтобы использование оставалось комфортным, стоит купить смазки и лубриканты. Такие средства содержат компоненты, усиливающие возбуждение.

Любители эксперементировать имеют возможность выбрать секс машины, различную мебель, например, качели. Подобные вещи пригодятся для ролевых игр. Секс машины создадут эротичную атмосферу и помогут получить максимальное удовольствие.

Как выбрать вибратор

Опытные семейные пары приобретают секс-игрушку, чтобы использовать для прелюдий и разнообразить ощущения. Новый год — хороший повод выбрать подарок, который освежит отношения с супругой или девушкой.

Новинка последних лет — Bluetooth-вибраторы с дистанционным управлением https://tet-a-tet.top/urlseks-igrushki/vibratory/. Устройствами легко управлять на расстоянии, по интернету. Если девушка сейчас в другом городе, можно порадовать ее интересным сюрпризом. Классические модели — вибраторы с ротацией. Они имеют несколько режимов вибрации, работают от батареек. В ассортименте присутствуют модификации с одновременной стимуляцией точки G и клитора, вагианльные, вагинально-анальные. Бывают реалистичные изделия, максимально приближенные по внешнему виду к мужскому пенису. Производятся вибраторы ярких цветов и необычной формы. Для максимально ярких впечатлений существуют изделия с подогревом, режимом поступательных движений, 10-12 видами вибрации. Выбор зависит от предпочтений пары.

Секс-игрушки используют не только для игр и прелюдий. Они подходят для секса на расстоянии, когда партнер находится в отъезде. Широкий ассортимент позволит сделать интимную сферу насыщенной даже для пар, которые больше 20 лет в браке. Насыщенная сексуальная жизнь укрепляет отношения, делает людей раскрепощенными и уверенными. Чтобы начать экспериментировать, стоит купить набор для секса, состоящий из различных приспособлений. На практике легче определить, какая игрушка больше понравится. Заказ пришлют в обычной коробке, не придется делать покупку на глазах у посторонних.