Після виборів: як буде дорожчати електроенергія для населення

В уряді озвучили плани щодо підвищення вартості кіловат * години для побутових споживачів.

Вибори пройшли, а значить, знову можна підвищувати комунальні тарифи. Влада змінюється, а логіка українських чиновників - ні. На цей раз, як заявили в Міністерстві енергетики, українцям прийшла пора готуватися до подорожчання електроенергії.

Виявляється, кіловат коштував 1 копійку

Новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко вважає одним з важливих питань в секторі перегляд з 2021 року діючого механізму перехресного субсидування, за яким населення отримує електроенергію за пільговою ціною.

- Наступний пріоритет - зниження перехресного субсидування, - заявив чиновник. - За цією фразою стоїть об'єктивна необхідність перегляду підходів до формування тарифів для побутових споживачів. Оскільки на сьогоднішній день, в тому числі в інформполі, присутня велика кількість маніпулятивних заяв про кінцеву вартість електроенергії для населення.

За його словами, станом на листопад побутовий споживач сплачує за електричну енергію 1 копійку, оскільки діючий тариф покриває лише витрати на транспортування. В Україні середньозважена вартість транспортування електроенергії від станції до будівлі, включаючи тариф на передачу НЕК "Укренерго", тариф оператора системи розподілу і тариф на поставку від постачальника, складає 1 грн 03 коп. за кВт-год.

- Сумарно доставка коштує 1 грн 03 коп., А середньозважена ціна одного кВт-год для побутового споживача за останні 2 місяці статистично становить 1 грн 04 коп. Тобто, по суті, в рамках поточної моделі ПСО, по якій "Енергоатом" і "Укргідроенерго" продають електроенергію для "Гарантованого покупця" по 1 копійці, оплачується виключно постачання, - пояснив глава відомства.

Зараз і далі

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад цього - 1 грн 68 коп. за кВт-год. Для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і зараз коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

З урахуванням, що в профільному міністерстві поки не опублікували графік підвищення тарифів, експертам залишається тільки гадати, коли, на скільки і яким чином будуть підвищені тарифи. Якщо в уряді зважаться підняти ціну кіловат * години до рівня комерційного тарифу, то для деяких громадян вартість електроенергії може зрости чи не втричі. Йдеться про тих, хто вкладається в пільгові 100 кіловат * годин в місяць.

Різні експерти дають різні оцінки того, до яких рівнів уряд може підняти тариф. Хоча всі сходяться в одному - першим кроком буде скасування пільгового тарифу 90 копійок за кіловат * год за перші 100 кВт * год на місяць. Швидше за все, на першому етапі всіх змусять платити за електроенергію по 1,68 грн. Це відразу збільшить платіжку на суму до 78 грн в місяць в залежності від кількості спожитої енергії.

Другим кроком може стати скасування пільгового нічного тарифу. Промисловим споживачам його вже скасували. Якщо це трапиться, то ставити на ніч прання або включати після 23.00 бойлер втратить будь-який сенс. Зараз це можна робити з 50% знижкою при наявності спеціального лічильника.

Ну і нарешті третім кроком стане підвищення тарифу для всіх категорій населення з 1,68 грн і до позначки, яка, на думку чиновників, не викличе соціальної напруги. Мінімальний рівень підвищення тарифу, який озвучили експерти - це близько 2 грн за кіловат * год. Сьогодні його найчастіше платять дачники, яким в звичайний тариф додають втрати в мережі.

Однак, може бути, подорожчає і більше. Наприклад, за словами глави Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрія Геруса, енергохолдинг ДТЕК пропонував підвищити ціни на електроенергію для населення з 0,9 до 1,68 грн / кВт * год за перші 100 кВт * год і з 1,68 до 2,88 грн / кВт * год за наступні. Надалі ціна для населення мала підвищуватися на 25% в рік.

Деякі експерти взагалі кажуть, що електроенергія може вирости в два рази - орієнтовно до 3,3-3,5 грн за кіловат. Але станеться це в 2-3 етапи за рік або півтора.

Не виключено, що в уряді повернуться до варіанту підвищення, який вони озвучували в кінці минулого року. Тоді профільне міністерство хотіло підвищити тариф на електроенергію для населення з споживанням понад 500 кВт * год на місяць. Тобто для великих побутових споживачів пропонується підвищити до рівня промислових споживачів другого класу напруги - близько 2,88 грн за 1 кВт-год.

Який з цих варіантів буде обраний, поки невідомо. Можливо, що буде якийсь комбінований механізм, коли для малоспоживаючих абонентів знову зроблять пільгову ціну, а для тих, хто накручує на лічильнику багато, тариф буде високим. Як би там не було, чекати залишилося не довго, швидше за все, нові тарифи опублікують ще до нового року.