Виросте все - від пенсій до комуналки: що нас чекає в грудні

Піднімуть мінімальні пенсії і соцвиплати, а жорсткий "інтелектуальний" локдаун можуть ввести в кінці місяця на два тижні.

Зростання пенсій і соцвиплат

У грудні за планом повинні підвищити прожитковий мінімум для всіх категорій громадян. Разом з цим показником зросте мінімальна пенсія, а також ряд соцвиплат, які прив'язані до цього показника.

Відповідно до закону про держбюджет, на одного дорослого жителя країни він складе 2189 гривень, на дитину віком до 6 років - 1921 гривню, від 6 до 18 - 2395, для працездатної особи - 2270 гривень та для тих громадян, які втратили працездатність, - 1769 гривень.

Це підвищення в першу чергу торкнеться пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Вона для них збільшиться до 1769 гривень. Також варто очікувати збільшення тим, у кого немає стажу 30-35 років і хто не отримає доплат у вересні.

Також з 1 грудня зросте надбавка пенсіонерам за стаж. Це щомісячна доплата для тих, хто має стаж більше 35 років (чоловіки) і 30 років (жінки). Така надбавка становить 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий рік, вона виросте з 17,12 грн до 17,69 грн.

Як кажуть чиновники, перерахунок пенсій з 1 грудня буде проведено автоматично. Цей процес не вимагає особистого звернення громадян до органів Пенсійного фонду. За словами чиновника, якщо пенсіонер має надбавку, то вона автоматично також підвищиться.

Крім того, з грудня зміняться наступні виплати:

сума оплати праці, яка підлягає індексації, - оплата праці індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, який складе 2270 грн;

максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб і складе з 1 грудня 9080 грн.

мінімальний гарантований розмір аліментів для дітей до 6 років складе 960,50 грн, а для дітей від 6 до 18 років - 1197,50 грн (50% прожиткового мінімуму). Мінімальний рекомендований розмір аліментів становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, тобто для дітей у віці до 6 років - 1921 грн, а від 6 до 18 років - 2395 грн.

Тепло може подорожчати

У грудні в ряді міст може вирости тариф на тепло. Причин тому дві - закінчилися місцеві вибори і подорожчав газ. Тому місцеві комунальники вже не бояться гніву міського начальства і починають ініціювати підвищення тарифів.

Днями тариф на опалення та тепло вже підвищили в Запоріжжі. Місцеві комунальники пояснили це тим, що газ зараз істотно дорожче, ніж тоді, коли розраховувалися минулі ціни на тепло.

- Жовтнева ціна за газ - 5200 гривень без ПДВ, - пояснили запорізькі комунальники. - У тарифі зараз врахована ціна 3250 гривень без ПДВ. Листопадова ціна прогнозується в 6200-6500 гривень без ПДВ. Тобто ви бачите, що ціна газу зросла в 2 рази від того, що було закладено в тарифі. Якщо Нацкомісія задовольнить наше прохання, то тариф збільшиться приблизно на 26%.

На сьогодні ще ряд міст може підвищити ціну на тепло. За словами експертів, тариф на тепло і гарячу воду в найближчим часом може зрости на 25-30%.

Жорсткий карантин?

Гадати, чи запровадить уряд жорсткі обмеження через коронавірус, як це було навесні, справа, звичайно, невдячна. Однак більшість непрямих ознак говорить про те, що уряд поки побоюється вводити повний локдаун. Причина проста - в бюджеті немає грошей. Якщо ж знову зупинити економіку на кілька тижнів, то може і зовсім трапитися бюджетна катастрофа.

Більш того, якщо вводити повний локдаун, то уряду потрібно буде підтримувати бізнес. А це влетить в копієчку. За підрахунками екс-заступника міністра економіки Павла Кухти, підтримка підприємців в разі введення в Україні локдауна може обійтися бюджету в 20 мільярдів гривень.

Хоча в уряді розглядають різні варіанти розвитку подій. Наприклад, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що Кабінет міністрів має намір ввести повний локдаун в грудні. У песимістичному варіанті локдаун почнеться 10-15 грудня, а в оптимістичному - 20-25 грудня.

Такі новини змушують бізнес відмовлятися від планування новорічних корпоративів і свят безпосередньо в новорічну ніч. Як кажуть ресторатори, більшість закладів зараз не планують ніяких заходів, тому що висока ймовірність того, що уряд заборонить їм працювати. Також в грудні практично не буде корпоративів. Ніхто не хоче вносити передоплату, якщо уряд може в будь-який момент ввести локдаун.

А ось від послуг виїзного кейтерінгу бізнес поки не відмовляється - багато фірм святкуватимуть у себе в офісах.

У свою чергу, ріелтори прогнозують підвищений попит на оренду заміської нерухомості в період новорічних свят - люди з грошима будуть пробувати влаштувати собі Новий рік самостійно, не дивлячись на всі урядові заборони.

Якщо ж жорсткого локдауна в кінці року не станеться, то в грудні нас чекає 9 вихідних. Один додатковий день будемо відпочивати через католицьке Різдво - 25 грудня, яке оголошено вихідним днем. Це свято випадає на п'ятницю. Відповідно, українці будуть відпочивати 3 дні - 25, 26 і 27 грудня.

Робочий день 24 грудня за це рекомендовано скоротити на 1 годину. Також скороченим буде робочий день напередодні Нового року - 31 грудня, в цьому році він випадає на четвер.