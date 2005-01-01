Візити-2021: навіщо в Україну приїдуть президенти Молдови, Бразилії і Вселенський патріарх

За результатами візитів очікується як підписання важливих економічних угод, так і загальне поліпшення двосторонніх відносин.

Незважаючи на пандемію коронавіруса, Україна очікує в наступному році візити зарубіжних лідерів.

Президент Молдови - в січні

Першою чекають в гості новообраного президента Молдови Майю Санду - орієнтовно в січні 2021 року.

"Точної дати поки немає. Ймовірно, це буде в січні", - цитує слова Санду молдавське видання NewsMaker.

"Після того, як президенти України та Молдови провели телефонну розмову, під час якої Володимир Зеленський запросив Майю Санду відвідати нашу країну, МЗС почав підготовку візиту", - повідомили в українському дипломатичному відомстві.

Чим важливий візит: При Ігорю Додоні через його проросійськи орієнтований курс Молдова виявилася у зовнішньополітичній ізоляції. Він часто бував у Москві, але жодного разу не відвідав сусідні Бухарест і Київ. Додон відверто визнавав Крим російським, а Санду говорить, що поважає територіальну цілісність України і тільки так можна побудувати з Києвом хороші відносини: "Вважаю, що Молдова і Україна знаходяться в одній геополітичної зв'язці". Тим більше, що між двома країнами багато спільного - Молдавія і Україна мають угоди про асоціацію з Європейським союзом, а їх громадяни можуть в'їжджати в ЄС без віз.

Бразилія та космічна співпраця

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що візит президента Бразилії Жаіра Болсонару в Україні також планується на 2021 рік.

За словами Кулеби, країни планують співпрацю в оборонній сфері.

"Цей діалог закладає надійну основу для взаємовигідного довгострокового співробітництва між представниками оборонних відомств і підприємств наших двох країн", - зазначив міністр.

Чим важливий візит: Бразильські підприємства проявили зацікавленість до сфери оборонно-промислового комплексу України. Дмитро Кулеба підкреслив, що співпраця України і Бразилії не повинна обмежуватися тільки двосторонньої торгівлею, а й передбачати плани спільного виходу на ринки третіх країн - у Латинській Америці, Азії, Африці та Європі.

"Бразилія - наш головний торговий партнер в Латинській Америці. Вітаю розширення присутності бразильських компаній в Україні і українських - в Бразилії", - повідомили в Офісі президента України.

У 2003 році країни підписали угоду про співпрацю, в рамках якого українська ракета-носій "Циклон-4" використовувалася на бразильському космодромі "Алкантара". У 2015 році договір Бразилія розірвала в односторонньому порядку. Володимир Зеленський обговорить з Жаір Болсонару можливість перезапуску космічного співробітництва.

І ще - Бразилія відноситься до тих країн, де проживає одна з найбільших українських діаспор. На сьогоднішній день там налічується понад півмільйона етнічних українців.

Константинопольський патріарх - в серпні

16 жовтня президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Туреччини подякував Вселенського патріарха Варфоломія за підтримку територіальної цілісності України і запросив відвідати нашу країну після стабілізації ситуації з COVID-19. Офіційний візит той має намір нанести в День незалежності України в серпні наступного року.

Чим важливий візит: Саме Константинопольський патріарх Варфоломій вручив Томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Цьому передував Об'єднавчий собор в Києві, на якому українське духовенство обрало главу новоствореної церкви - митрополита Єпіфанія. Вручення Томосу завершило процес набуття українським православ'ям незалежності.

За останніми даними, в ПЦУ входять 44 єпархії і понад 7000 парафій. Її парафіянами себе вважають понад 38% жителів України.