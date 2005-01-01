Посли G7 закликали Україну вирішити конституційну кризу за два тижні

Спікер Ради запевнив, що депутати мають єдину позицію в цьому питанні.

Посли країн "Великої сімки" знову закликали українську владу зберегти покарання за недостовірне декларування, яке скасував Конституційний суд, і не послаблювати роботу Національного антикорупційного бюро. На цей раз з дедлайном до 16 грудня. Про це йдеться в заяві послів в Твіттер за підсумками зустрічі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим і керівниками парламентських фракцій.

- Важливо, щоб покарання за неправдиві і не подані майнові декларації ефективно стримували корупцію, а незалежність і ефективність НАБУ була захищена законодавчими змінами до 16 грудня, - відзначили дипломати.

Посли країн G7 призвали спікера і голів фракцій до тісної співпраці з Офісом президента для термінового відновлення антикорупційних положень, які недавно були проголошені неконституційними.

Разумков підкреслив, що парламент має єдину позицію - як можна швидше повернути кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Раніше президент України Володимир Зеленський попросив Венеціанську комісію оцінити, чи дотримувався КСУ всіх вимог, коли приймав рішення щодо відповідальності за недостовірне декларування. Також глава держави попросив оцінити стан антикорупційної системи в Україні.

Венеціанська комісія розгляне рішення Конституційного Суду щодо антикорупційної системи на засіданні 11 грудня.