Как правильно выбрать офисную бумагу

Несмотря на повсеместное (включая государственные структуры) внедрение электронного документооборота, согласно статистическим данным производителей и продавцов, этот продукт по-прежнему имеет высокий спрос среди потребителей:

Офисные центры.

Организационные отделы логистических компаний.

Бухгалтерские и финансовые отделы самых различных сфер деятельности.

Основной причиной востребованности считается то, что любая, используемая потребителями офисная бумага (как правило, в этой формулировке подразумевается формат А4) относится к категории одноразовой продукции и даже несмотря на внушительные запасы, имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Пытаясь сэкономить на канцелярских расходах, не практичные руководители закупают дешевый вариант этого расходного материала, руководствуясь принципом: «Все равно в корзину» - и такая экономия достаточно часто заканчивается дополнительными расходами на ремонт оргтехники.

Классификация офисной бумаги

Международный формат классификации офисной бумаги максимально облегчил потребителю задачу выбора. При покупке не придется изучать структурный и химический анализ продукции. Она вся поделена на 3-и класса:

«А» - изделие высшего класса, которое не содержит вредных смол и химических компонентов. Подходит для двустороннего применения и допускается к использованию на всех видах распечатывающей офисной техники. «В» - бюджетный вариант с более низкими показателями по шероховатости и ворсистости. Может использоваться на распечатывающих устройствах, при отсутствии оговоренных производителем техники ограничений. «С» - бумага может использоваться исключительно для односторонней печати. Не рекомендована для определенных видов цветных принтеров. Применяется для ведения ручных записей или промышленной печати бланков.

При выборе именно офисной бумаги, использование которой планируется в самых различных видах распечатывающих устройств (принтеры, ксероксы, факсы), необходимо обращать внимание на плотность изделия. Формат от 70 до 80 гр./м (показатель присутствует на упаковке каждой пачке и коробке) – оптимальный вариант для подобной эксплуатации. Сотруднику не придется сортировать бумагу отдельно для каждого технического устройства.

Вопрос экономии

К вопросу экономии на канцелярских принадлежностях и в первую очередь офисной бумаге, не следует подходить по параметрам - низкая цена в ущерб качеству. Подобные эксперименты могут закончиться выходом оргтехники из строя со всеми вытекающими негативными последствиями. Прекрасная возможность сэкономить – оптовая покупка, как правило, поставщик:

Делает существенную скидку в зависимости от объема приобретаемой партии.

Доставляет покупку заказчику за свой счет.

Осуществляет выгрузку и складирование в указанном месте офиса или канцелярии.

Надежный поставщик, который предоставляет все перечисленные условия и выгодную оптовую скидку доступен в сети-интернет. Онлайн каталог магазина «Правильная канцелярия» предоставляет возможность проведения выбора и заказа всем желающим. Представленная на его страницах офисная бумага соответствует заявленной классификации и имеет гарантию качества производителей.