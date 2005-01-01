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Как правильно выбрать офисную бумагу
Несмотря на повсеместное (включая государственные структуры) внедрение электронного документооборота, согласно статистическим данным производителей и продавцов, этот продукт по-прежнему имеет высокий спрос среди потребителей:
Основной причиной востребованности считается то, что любая, используемая потребителями офисная бумага (как правило, в этой формулировке подразумевается формат А4) относится к категории одноразовой продукции и даже несмотря на внушительные запасы, имеет свойство заканчиваться в самый неподходящий момент. Пытаясь сэкономить на канцелярских расходах, не практичные руководители закупают дешевый вариант этого расходного материала, руководствуясь принципом: «Все равно в корзину» - и такая экономия достаточно часто заканчивается дополнительными расходами на ремонт оргтехники.
Классификация офисной бумаги
Международный формат классификации офисной бумаги максимально облегчил потребителю задачу выбора. При покупке не придется изучать структурный и химический анализ продукции. Она вся поделена на 3-и класса:
При выборе именно офисной бумаги, использование которой планируется в самых различных видах распечатывающих устройств (принтеры, ксероксы, факсы), необходимо обращать внимание на плотность изделия. Формат от 70 до 80 гр./м (показатель присутствует на упаковке каждой пачке и коробке) – оптимальный вариант для подобной эксплуатации. Сотруднику не придется сортировать бумагу отдельно для каждого технического устройства.
Вопрос экономии
К вопросу экономии на канцелярских принадлежностях и в первую очередь офисной бумаге, не следует подходить по параметрам - низкая цена в ущерб качеству. Подобные эксперименты могут закончиться выходом оргтехники из строя со всеми вытекающими негативными последствиями. Прекрасная возможность сэкономить – оптовая покупка, как правило, поставщик:
Надежный поставщик, который предоставляет все перечисленные условия и выгодную оптовую скидку доступен в сети-интернет. Онлайн каталог магазина «Правильная канцелярия» предоставляет возможность проведения выбора и заказа всем желающим. Представленная на его страницах офисная бумага соответствует заявленной классификации и имеет гарантию качества производителей.
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