Где купить необычные золотые кольца

Золотые кольца носит каждая женщина. Если это ювелирное украшение на каждый день, то оно отличается простотой формы, минимальной вставкой драгоценных камней или полным ее отсутствием, лаконичностью и утонченностью. Обручальное кольцо, которое чаще всего не снимается вовсе, выглядит обычным ободком из красного или белого золота. Здесь допустимы минимальные инкрустации камней. Помолвочное кольцо в классическом варианте — ободок со вставкой фианита или бриллианта на крапановой закрепке. С золотыми кольцами на каждый день все просто и понятно. Сложности возникают при выборе того или иного необычного ювелирного украшения на неформальную вечеринку или торжественное мероприятие. Переходите по ссылке https://zolotoyvek.ua/ru/kolca/l/vid_metalla:zoloto/ и выбирайте разные аксессуары, в зависимости от своего темперамента, типа внешности, образа жизни и стиля в одежде.

Какие необычные кольца есть в Золотом Веке

Каталог ювелирного дома Золотого Века наполнен разными ювелирными украшениями из белого, красного или комбинированного золота. Выбирайте цвет драгоценного металла в зависимости от общей аксессуарной группы и мероприятия, на которое вы будете надевать аксессуар. В Золотом Веке пользуются популярностью такие необычные золотые кольца:

С анималистическими мотивами. Красиво смотрятся кольца в виде змеи, которая обвивает палец. Особенно, если украшение выполнено в белом золоте. Ювелирная змея отражается холодным платиновым блеском. Такой аксессуар отлично дополнит лаконичные и закрытое черное платье. Другие кольца с анималистическим принтом также пользуются популярностью. Полностью усыпанные драгоценными камнями. Такие кольца привлекают внимание и дополняют вечерние образы, поскольку в обычной жизни они не всегда уместны. С гиперболистичным декором. Можете купить кольцо с огромным цветком, усеянным драгоценными камнями. Это красивое ювелирное украшение, которое будет сиять и привлекать внимание окружающих. Обычно такие аксессуары — изюминка образа, поэтому остальные украшения должны быть в минималистичном стиле, иначе аксессуарная группа будет выглядеть слишком вычурно и неуместно.

Где купить необычные золотые кольца

Важно найти проверенную компанию, которая продаст качественные и износостойкие аксессуары. Ювелирный дом Золотой Век производит износостойкую продукцию более 20 лет. Все товары, которые выставлены на витрину, прошли проверку в пробирной палате и центре Геммологии Украины, где проверялись на соответствие государственным стандартам и качеству.