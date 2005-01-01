Чкмерулі — традиційна грузинська страва, яку варто спробувати кожному

Розмаїття грузинської кухні не залишає байдужим навіть справжнісіньких гурманів, яких, здавалося б, нічим неможливо здивувати. І йдеться тут не лише про хачапурі, хінкалі та шашлик. Якщо ви полюбляєте смачненьке — обов'язково спробуйте чкмерулі. Сьогодні ми розповімо Вам саме про цю неймовірну страву. Попереджаємо: під час читання можна зголодніти!

Історія чкмерулі: де та коли вперше приготували смачну страву

Традиційно, чкмерулі готують в західній Грузії. Батьківщиною страви вважають село Шкмері (Онський муніципалітет). За переказами, автором чкмерулі був місцевий придворний повар на ім'я Гловері. Від кухаря вимагали нову страву, й він вирішив приготувати щось із інгредієнтів, які були під рукою. За іншою версією, чкмерулі вигадав хтось із місцевих селян.

Так чи інакше, страва вийшла дуже смачною та здобула популярність по всій Грузії. А, згодом, і в сусідніх країнах.

Цікавий факт: класична назва чкмерулі — “шкмерулі”. Вона утворилася на основі назви села, в якому вперше приготували страву.

Класичні компоненти та особливості приготування чкмерулі

Чкмерулі — це смачна підсмажена курка в часниково-молочному соусі. Соус готують, звичайно ж, з традиційними грузинськими спеціями, які надають страві автентичного смаку (коріандр, сванська сіль, уцхо-сунелі). Їсти чкмерулі можна як холодним, так і гарячим: у будь-якому випадку, буде дуже смачно.

Така страва — дуже ситна, тому може слугувати повноцінним обідом або вечерею.

Секрети приготування чкмерулі:

Для страви використовують лише молоду курятину або курча. М'ясо обов'язково відбивають перед приготуванням: воно має бути ніжним та соковитим.

Багато спецій та часнику — гарантія неймовірних смаку й аромату. Без традиційних спецій чкмерулі ризикує стати звичайною запеченою куркою.

Оптимальний посуд для приготування страви — традиційні грузинські кеці. На них підсмажують курятину до рум'яної скоринки, але не пересушують її. Проте в домашніх умовах можна використовувати чавунну сковорідку.

Перед подачею страви курятину розрізають на невеликі порції, заливають соусом та відправляють в духовку ще на 15 хвилин. А потім — подають до столу гарячою. Якщо ж гості більше полюбляють холодні страви, то кухар дає чкмерулі “відпочити”: поки смакота повністю не остигне.

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