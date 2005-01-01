Україна вийшла з ще одного договору СНД: президент підписав закон

Таким чином влада має намір захистити економіку держави.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про вихід України з договору про проведення узгодженої монопольної політики Співдружності незалежних держав. Про це повідомляється на сайті глави держави.

- Згідно з документом, Україна виходить з Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Москві 25 січня 2000 і ратифікованої Верховною Радою України з застереженнями законом від 16 січня 2003 року № 449-IV, - зазначили у відомстві.

Як відзначили в Офісі президента, даний договір передбачає механізми з обміну інформацією. У зв'язку з цим існує ризик, що члени СНД можуть отримувати відомості про інші держави. На думку української влади, ці дані зможуть використовувати для торгово-економічного тиску на нашу країну.

- Вихід з Договору захистить національні економічні інтереси України, усуваючи механізм, який зумовлює міждержавний обмін інформацією з економічних питань, - підкреслили в Офісі президента.

Це не перший договір СНД, з якого Україна вийшла. У серпні Кабмін прийняв рішення про вихід з угод СНД, які втратили сенс через дії РФ. У жовтні уряд прийняв постанову про вихід України з договору про співпрацю в боротьбі з незаконною міграцією.