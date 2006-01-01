Зростаючий, як на дріжджах, біткоін: вкладення для тих, у кого є "зайві гроші"

Тільки в листопаді біткоін подорожчав майже на 40%, а в цілому з початку року - на 160%. Чому так сталося і чи варто вкладати в нього гроші, розбираємося з експертами.

Валюта, яка не боїться емісії

На цьому тижні Bitcoin знову голосно нагадав про себе. У вівторок, 24 листопада, курс найвідомішої криптовалюти вперше з 2017 року досяг позначки в 19 тисяч доларів.

Аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер нагадує, що біткоін був розроблений людьми, які розчарувалися в сучасній фінансовій системі. Справа в тому, пояснює експерт, що для стимулювання економіки центробанки проводять кредитно-грошову політику, мета якої - цінова стабільність, яка негативно впливає на заощадження населення.

- криптовалюта з'явилася в розпал попередньої фінансової кризи в якості альтернативної платіжної системи, де нова валюта випускалася в установленому порядку, а загальне число монет обмежене програмним кодом, - зазначає Родлер. - І для користувачів біткоіни вкрай важливо відсутність організацій, здатних використовувати механізм емісії валюти для вирішення якихось миттєвих проблем, завдяки чому власники монет можуть бути впевнені в тому, що їх заощадження не втратять свою цінність.

Чому він росте?

На думку Родлера, нинішнє зростання популярності біткоіни обумовлений в першу чергу поточною кризою, яка є кращою рекламою криптовалюти. Якщо в 2017-му люди вже встигли забути про фінансові проблеми 2008 року і більше думали про легкий заробіток, то в 2020-му на перше місце вийшли побоювання за своє благополуччя.

- ФРС США планує тримати інфляцію на рівні 2%, в результаті чого купівельна спроможність американців до 2030 року знизиться приблизно на 20%, - наводить Родлер конкретні цифри. - Ясна річ, що населення країн, що розвиваються, має справу з більш високими темпами інфляції, переживає ще сильніше. Звідси і попит на біткоіни.

У свою чергу аналітик "Центру біржових технологій" Максим Орищак вважає, що тенденція зростання для криптовалюти обумовлена надлишком золота в 2020-му як захисного активу і бажанням світової інвестиційної спільноти розподілити ризики, а значить, перенаправити грошові потоки в інші фінансові активи.

- Підтримку таким настроям надало те, що платіжна система PayPall вирішила підтримати кріптосвіт і дати користувачам можливість купувати і продавати криптовалюту, чого не було раніше, - зазначив експерт. - Уже в 2021-му в додатку з'явиться можливість розплачуватися цифровими активами в 26 млн торгових точок, що стало можливим завдяки отриманню PayPall спеціальної ліцензії Bitlicense від Управління фінансових послуг штату Нью-Йорк.

Бувало й краще

Експерти відзначають, що зростання на 160% за рік не можна назвати ні занадто високим, ні провальним - учасники фондового ринку в цьому році заробляли і більше, і менше. Але, каже Орищак, хоча прибутковість 160% - не найкращий результат, проте за останні роки для кріпторинка Bitcoin тримається дуже оптимістично.

У будь-якому випадку, криптовалюта знала часи й кращі. Нагадаємо, що пік популярності біткоіну припав на 2017 рік, коли його вартість зросла майже на 2000% - з 950 доларів до майже 20 тис. Доларів.

- У той час криптовалюти були популярні на хвилі поширення ICO - механізму краудфандінга (добровільне об'єднання людьми своїх коштів для підтримки інших людей або організацій) за допомогою якого розробники блокчейн-рішень залучали фінансування, - розповідає Родлер. - На кріптовалютному ринку біткоіни фактично виконував роль долара у світовій фінансовій системі. Але довго спекулятивне зростання тривати не могло, так як переважна кількість блокчейн-проектів виявилося не в змозі запропонувати щось вартісне: розроблені пропозиції або не могли істотно збільшити ефективність бізнесу, або виявлялися обманом. В результаті до 2019 року котирування криптовалюти впали до позначки в 3 тис. доларів.

А Максим Орищак додає: 2017-й став роком стрімкого зростання популярності активу за рахунок активних маркетингових компаній по всьому світу, вливання великої кількості коштів в розвиток кріптоферм і побудови екосистеми в цілому.

Прогнози на майбутнє

У зв'язку з усім вищесказаним виникає закономірне питання: чи варто розглядати біткоіни в якості перспективних вкладень на 2021 рік?

- біткоіни сьогодні торгуються біля історичних максимумів, тому, думаю, заходити в нього пізно, - поділився економіст Владислав Банків. - Інвестуючи в біткоіни, необхідно враховувати підвищену волатильність цієї криптовалюти, але разом з тим варто відзначити, що кількість біткоіну - обмежена: на відміну від наших ОВДП, їх можливо добути не більше певної кількості. Плюс складність видобутку постійно зростає, а доступ до значної частини раніше здобутих біткоінів втрачений.

Що стосується думки про те, що біткоіни - це не більше ніж "мильна бульбашка", то, вважає Банків, до біткоіну це можна віднести в тій же мірі, що і до будь-якої з існуючих валют. Це обумовлено як вищепереліченими чинниками, так і моментом, пов'язаним з децентралізацією криптовалют: ніхто з операторів ринку окремо не може істотно впливати на курс, обсяг торгів або обмежити оборот. А спроби регулювати цей ринок лише виводять його з національних юрисдикцій.

- За останні кілька років інфраструктура кріптовалютного ринку стала зручнішою, внаслідок чого купувати монети стало простіше. Проте варто пам'ятати, що покупка криптовалюти - вкрай ризикована справа, особливо в той час, коли вона знаходиться поблизу історичних максимумів, - погоджується Родлер. - Занадто великий ризик корекції. До того ж індустрія регулюється досить слабо, а значить, в разі крадіжки криптовалюти допомогти потерпілому буде нікому. При цьому, якщо у людини є бажання взяти участь в цій ризикованій авантюрі, то краще обмежитися сумою, яку не шкода втратити.

На думку Сергія Родлера, в перспективі курс цілком може подолати позначку в 20 тис. Доларів і відправитися вище на тлі активного зростання державних боргів і емісії нової валюти з боку центробанків, але от скільки часу це займе, не знає ніхто. Таким чином, купувати монети варто тільки з орієнтиром на довгий термін: як мінімум на кілька років.

- Політичні ризики після поразки Трампа на світовій арені скорочуються, на цьому тлі Bitcoin може призупинити своє стрімке зростання, - резюмував Максим Орищак. - Однак, як спекулятивний актив, при наявності заощаджень його можна утримувати на роки вперед. Це глобальний альтернативний грошей експеримент, який вартий уваги в усьому світі.