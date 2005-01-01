Зеленський пообіцяв допомогу підприємцям і звільненим через карантин10 мільярдів

Президент не виключив, що локдаун все ж буде - але він подасть у Раду законопроекти, щоб згладити наслідки для бізнесу.

Президент України Володимир Зеленський анонсував програми підтримки підприємців, чиї бізнеси зазнають збитків через карантин, і звільнених найманих працівників на загальну суму до 10 мільярдів гривень. Про це глава держави розповів 24 листопада в новому випуску свого відеоблогу.

- Найближчим часом до парламенту буде подано законопроекти, які передбачатимуть наступне: одноразова матеріальна допомога тим, чия сфера діяльності потрапляє під заборону через жорсткість карантину. Якщо ви ФОП і змушені закрити бізнес, або найманий працівник, якого звільняють, ви зможете отримати допомогу в розмірі 8 тисяч гривень, - заявив Зеленський.

Він також додав, що отримати ці гроші можна, зробивши три кроки:

зайти в додаток "Дія";

ввести персональні дані;

вказати номер банківської карти.

Зеленський підкреслив, що після перевірки даних протягом декількох днів допомога буде виплачена. За розрахунками, її зможуть отримати 1.2 млн українців. Обсяг програми складе майже 10 млрд гривень.

Крім того, буде передбачена компенсація за збереження робочих місць.

- Якщо ви, наприклад, власник кафе, і ви не закрилися, але через карантин скоротили час роботи. Нікого не звільнили, але деяких працівників відпустили у вимушену відпустку, тоді ви зможете отримати гроші для виплати таким працівникам, - сказав Зеленський.

Він уточнив, що це буде сума, пропорційна часу простою в розмірі до 8 тисяч гривень на одного працівника.

Зеленський повідомив, що підприємства, робота яких припиняється через карантин, отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску за найманих працівників. За його словами, це майже 1.5 млрд грн для близько 120 тисяч юридичних осіб.

- Якщо через посилення карантину ваша діяльність забороняється, ви отримаєте компенсацію на оплату ЄСВ за своїх найманих працівників, - сказав він.

Також, за словами глави держави, передбачаються податкові канікули. При посиленні обмежувальних заходів 200 тис фізичних осіб-підприємців 1-ї групи будуть звільнені від сплати всіх податків і зборів, включаючи єдиний соціальний внесок.

Зеленський також зазначив, що відновлюється дія програм підтримки бізнесу, які успішно працювали під час карантину навесні - матеріальна допомога ФОПам, які мають дітей до 10 років, і компенсації по частковому безробіттю.

Зеленський додав, що малий і середній бізнес вже отримали понад 13 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", вона продовжиться і розширить свої можливості в цьому і наступному році.

- Ми дуже сподіваємося на підтримку Верховною Радою всіх вищезазначених важливих кроків, - підкреслив він.

Зеленському сподобався флешмоб на підтримку рестораторів

Президент додав, що після введення карантину вихідного дня наткнувся в соцмережах на кілька дуже хороших ініціатив. Це повідомлення, в яких люди розповідають про свої улюблені кафешки і ресторани, закликають на вихідних замовити там доставку і таким чином підтримати ресторанний бізнес.

- На мою особисту думку, крім урядових програм по підтримці, це також дуже класна річ і вона повинна була стати всеукраїнським флешмобом, такою підтримкою. Але, на жаль, загубилася під лавиною дебатів про ефективність карантину і мемів про великий Державний Герб. Давайте це виправимо. Розкажіть, будь ласка, в соцмережах про місця, де вам завжди смачно і де можна замовити доставку, підтримавши їх таким чином, - закликав президент.

Раніше Денис Шмигаль розповідав, що можливість ввести локдаун після карантину вихідного дня дійсно опрацьовується, але не в обов'язковому порядку, а як "план Б", якщо не вдасться збити хвилю захворюваності.

Зараз карантин вихідного дня діє до 30 листопада, а в цілому режим карантину в Україні - до 31 грудня 2020 го.