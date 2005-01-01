Магазин путешественников и любителей загородных прогулок

Предстоящие новогодние праздники сулят длинные выходные и каникулы для некоторых категорий городских жителей. Несмотря на морозную погоду и снежные сугробы многие планируют:

Отправиться на пикник.

Весело провести время катаясь на санках или лыжах.

Поехать на турбазу и там совершить увлекательные походы по зимнему лесу.

Навестить родственников в сельской местности.

Это безусловно здорово и полезно, при одном условии – наличии соответствующей экипировки или одежды. Подобрать ее поможет интернет-магазин Клуб путешественников, созданный профессиональными туристами для спортсменов. Его ассортимент отлично подойдет для любителей. Он позволит наслаждаться длительными прогулками на зимнем свежем воздухе, совершать походы с ночевкой, чувствуя себя уютно, тепло и комфортно.

С чего начать выбор

Главной ошибкой далеких от походной жизни городских жителей считается следующее, отправляясь зимой на прогулку они одевают дополнительный комплект теплой одежды и стараются сильнее укутать своих детей. Все приводит:

К повышению тела организма.

Сковыванию движений и нарушению кровообращения.

Повышенному потоотделению, особенно если отдых относится к разряду активных.

Результат – мокрая от пота одежда, что приводит к резкому переохлаждению и простудным заболеваниям. Итак, выбор одежды для зимних походов и загородных прогулок начать следует (утверждение профессионалов) с термобелья:

Футболки с коротким и длинным рукавом.

Кофты, нательные штаны и даже трусы.

Обеспечат интенсивный отвод влаги при потоотделении. Они снизят потери тепла и не будут мешать кровообращению. Такое белье выполняется из натуральных шерстяных, синтетических или смешанных видов тканей. Подбирается по плотности в зависимости от формата его использования - спорт или длительные походы. Имеет высокое качество и долговечность.

Основная экипировка

Подбор верхней одежды сопровождается не только по критериям ее практичности, хотя это должно быть основным параметром. Он зависит от формата предполагаемого использования – выезд за город на шашлыки или «покатушки» на надувных ватрушках с детьми. Многими покупателями большое внимание уделяется внешнему виду:

Оригинальности фасона.

Составу ткани.

Цветовому исполнению.

Вся одежда Fjallraven - объемный онлайн каталог наименований и моделей, где даже самая искушенная модница сможет подобрать для себя оригинальную экипировку для будущего похода. Вот, что должно входить в классический комплект:

Удобная рубашка, куртка или теплая кофта.

Качественные, желательно из непромокаемой ткани штаны или брюки.

Надежный ремень или пояс должен обязательно присутствовать в комплекте.

Куртка с манжетами и капюшоном, который может носить отстегивающийся формат.

Соответствующая обувь, носки и зимняя шапка с рукавицами или перчатками.

Вооружившись представленным списком, можно не вставая с уютного дивана отправляться в интернет-магазин для путешественников. В нем есть вся необходимая для предстоящих зимних забав одежда высокого фирменного уровня качества и по вполне доступной цене. Покупка и доставка оформляются непосредственно на сайте продавца.