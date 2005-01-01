Новий пристрій дозволяє протверезіти, просто подихавши

Простий пристрій допомагає швидко вивести алкоголь з крові за допомогою дихання.

Вчені розробили новий спосіб виведення алкоголю з організму. Він дуже простий: потрібно тільки дуже глибоко дихати і не втратити при цьому свідомість допоможе новий прилад, що забезпечує організм вуглекислим газом.

Розробка описана в науковій статті, опублікованій в журналі Scientific Reports групою на чолі з Джозефом Фішером (Joseph Fisher) з Університету Торонто.

Анекдот про те, що "в вашому алкоголі крові не виявлено", не так вже й смішний. Чимало смертей трапляється через те, що любителі випити побільше ненавмисно переходять межу, за якою концентрація алкоголю в крові стає просто небезпечною.

Разом з тим немає ніякого способу вивести отруту з крові прямо на місці. 90% алкоголю виводиться через печінку, і єдиний спосіб екстрено допомогти їй в цій справі - гемодіаліз. Однак цю процедуру можна провести тільки в лікарні.

Тепер дослідники випробували дуже простий метод: гіпервентиляцію легенів. Простіше кажучи, людині потрібно дихати глибоко і часто. При цьому алкоголь інтенсивно виводиться з крові.

"Але не можна просто піддаватися гіпервентиляції, тому що через пару хвилин у вас закрутиться голова і ви втратите свідомість", - попереджає Фішер.

Справа в тому, що при гіпервентиляції з крові виводиться занадто багато вуглекислого газу. Тим часом певний рівень цієї речовини необхідний нам для нормальної роботи дихальної системи.

Щоб відшкодувати цю втрату, автори пропонують простий підхід. Вони сконструювали апарат, що включає балон з вуглекислим газом, маску і деякі інші настільки ж прості компоненти. Вся конструкція вийшла розміром з портфель.

"Це дуже простий, низькотехнологічних пристрій, який можна виготовити в будь-якій точці світу: не потрібно ніякої електроніки, комп'ютерів або фільтрів, - зазначає Фішер. - Майже неможливо пояснити, чому ми не спробували його використовувати ще кілька десятиліть назад".

В експерименті брали участь п'ятеро дорослих здорових чоловіків-добровольців. Вони випили достатньо, щоб концентрація алкоголю в їх крові піднялася до 0,1% (стадія помірного сп'яніння). Потім учасники глибоко і часто дихали, заповнюючи брак вуглекислого газу за допомогою нового апарату.

Досліди підтвердили, що таким шляхом алкоголь виводиться з організму як мінімум втричі швидше, ніж виключно через печінку. А новий пристрій дозволяє людині не втратити свідомість від нестачі вуглекислого газу в крові.

Проте це не означає, що варто брати з собою на вечірку балон з вуглекислотою. Адже надлишок вуглекислого газу у вдихуваному повітрі може призвести до погіршення самопочуття і навіть втрати свідомості! Необхідно контролювати рівень CO2 (для чого і потрібен спеціальний прилад).

Крім того, новий підхід ще повинен бути ретельно протестований сторонніми фахівцями, перш ніж він буде схвалений для масового застосування.