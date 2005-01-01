Різдвяний піст: чого не можна робити і що можна їсти

Православні християни готуються до великого православного свята - Різдва Христового, напередодні якого дотримується тривалий пост.

У 2020 році напередодні Різдва Христового православні християни починають дотримуватися 40-денного посту. В цьому році Різдвяний піст традиційно починається 28 листопада і триватиме до 6 січня 2021 року.

Різдвяний піст також відомий як Пилипів піст. Це пов'язано з днем пам'яті апостола Пилипа, який випадає на 27 листопада - це останній день, коли можна вдосталь наїстися і напитися напередодні суворого посту.

Історія Різдвяного посту

Різдвяний піст встановлений, щоб до дня Різдва Христового віруючі очистили себе покаянням, молитвою і постом, щоб з чистим серцем, душею і тілом могли благоговійно зустріти сина Божого, який з'явився у світ.

Перші згадки про Різдвяний піст зафіксовані в джерелах IV століття. Тоді він дотримувався тиждень. Історія свідчить, що цей поіст є найдавнішим.

Рішення про дотримання Різдвяного посту протягом 40 днів було прийнято патріархом Лукою після Константинопольського собору 1166 року. Згідно з переказами, рівно 40 днів тривав піст Христа перед виходом на проповідь в Галілеї та Юдеї. Стільки ж часу тримав пост Мойсей, що зійшов на гору Синай.

У Новому Завіті сказано, що на 40-й день посту сатана спокушав Ісуса, але Господь не піддався його брехливим лестощам і зміг подолати спокусу.

Різдвяний піст: що можна робити

Різдвяний піст передбачає заборону в церквах на проведення весільного вінчання. Якщо ви дотримуєтеся посту, на цей час потрібно відмовитися від тілесних радостей - заборонені фізичні контакти і подружня близькість. Протягом 40 днів православні відмовляються від будь-яких розваг і відвідування розважальних урочистостей.

Не можна під час дотримання поста сваритися, злитися, кого-то обговорювати, заздрити і злословити - всі помисли повинні бути щирими і чистими. Адже під час посту ми готуємо до свята Різдва Христового своє тіло і душу. З першого дня посту потрібно запалювати в будинку свічку. Ви можете придбати церковні свічки або обмежитися звичайними.

Не варто забувати і про духовне утримання під час Різдвяного посту. В цей час віруючі утримуються від користування інтернетом, комп'ютерними іграми і перегляду телебачення. Провести час можна, приймаючи гостей або самим ходити в гості.

Пияцтво вважається одним з найтяжчих гріхів. Тому в Різдвяний піст заборонено зловживати алкоголем. У свята і вихідні дні дозволено випити червоне вино, але необхідно знати міру.

Православні чоловіки в дні посту відмовляються від полювання і риболовлі. Рекомендується навпаки - ділитися їжею з тваринами, добре годувати худобу і улюблених вихованців.

Різдвяний піст: що можна їсти

Під час Різдвяного посту християни 40 днів строго обмежують себе в їжі та напоях. Дотримуються посту відмовляються від молочних і м'ясних продуктів, а також яєць і риби. Основу пісного столу в цей період становлять овочі, каші, бобові та гриби.

Понеділок, середа і п'ятниця вважаються найважливішими днями посту - в цей час категорично заборонено їсти навіть страви, заправлені олією або приготовані на м'ясному бульйоні. У суботу та неділю дозволяється вживання риби. Її також можна їсти на великі свята, які випадають на вівторок або четвер. Якщо свято випало на понеділок, середу або п'ятницю, в раціон можна додати тільки вино і олію.

Якщо людина хвора і у нього запропонована лікарями дієта, звичайно, священики дозволяють йому послаблення в пості, наприклад, йому можна пити молоко, а в особливих випадках - людина після операції, або перелому - благословляється на куштування і м'ясної їжі.

Прикмети на Різдвяний піст

Вважається, що всі домашні справи під час посту потрібно робити вдень. Прибирання вечорами може залучити в будинок нечисть.

Народження малюка під час Різдвяного посту обіцяє удачу - дитина буде щасливою, протягом життя її буде супроводжувати удача.

Сварка в родині протягом Різдвяного посту - весь наступний рік принесе багато неприємностей.

Багато прикмет пов'язано з погодою:

Іній або дощ на Філліповку - рік буде врожайним;

Якщо в піст нерідкі хуртовини і стоять морози, чекайте ранньої весни і гарного врожаю;

Заметіль на Різдво обіцяла хороші медоносні збори на пасіках;

Теплий різдвяний день обіцяє весняні холоди.

Люди вірили, що якщо виходити на базар під час посту і робити покупки, не шкодуючи при цьому грошей, то наступний рік принесе хороше фінансове становище. А якщо пошкодуєте грошей, то благополуччя може покинути ваш будинок.