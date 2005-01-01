Якими можуть бути класичні шпалери?

Класичний дизайн шпалер завжди в моді. Вони радують елегантністю та ідеально поєднуються з дубовими меблями з масивними лініями, традиційними килимами та полотнами. Варто класичні шпалери купити й доповнити ними різні інтер’єри. Це прекрасне доповнення навіть до сучасних тенденцій.

Продукція, яку сьогодні пропонують інтернет-магазини, здатна відповідати навіть найвищим вимогам до якості продукції. Доступні візерунки зроблені з використанням технік, що дозволяють зберегти виразні насичені кольори. Всі матеріали, використані для їхнього створення, дуже ретельно підбираються. Чудово зарекомендувала себе компанія Ваш Інтер'єр , де можна купити шпалери в класичному стилі. Там індивідуально підходять до кожного замовлення, щоб ви отримали гарні та практичні прикраси інтер’єру.

Популярні види класичних шпалер

З вензелями

Це популярні мотиви серед візерунків, які охоче використовують в інтер’єрах. Приглушені кольори та прості повторювані геометричні фігури роблять шпалери привабливою прикрасою. Це чудове рішення для вітальні чи спальні. Візерунок з вензелями може стати цікавим фоном для простого дерев’яного комода. Він додає акцент кімнаті, концентруючи увагу на обраній стіні. Якщо ви хочете досягти гармонійного цільного простору, не вводьте в інтер’єр понад три кольори.

З квітковими мотивами

Світлий фон із середніми бутонами троянд – такий тип дизайну відомий всім любителям класики. Ностальгічні мотиви ідеально відповідають традиційним меблям – як горіховим, так і повністю білим. Для ретро-ефекту їх можна поєднувати з мереживним текстилем, серветками, скатертинами тощо. Якщо ви зачаровані вантажним стилем, вибирайте навмисно елементи з видимими потертостями й «пошарпані» шпалери.

З декоративною обробкою

Можливості шпалер не закінчуються візерунками. Все частіше виробники намагаються перевершити один одного, вигадуючи нові фактури, що нагадують бетон, потріскану скелю й навіть цегляні стіни. Любителям промислових і мінімалістичних елементів варто зосередитися на такому рішенні.

Якщо в пошуках ефектної обробки ви можете дозволити собі трохи більше, варто також шукати останні колекції іноземних виробників. Деякі з них дуже вдало імітують, наприклад, натуральні тканини, скатертинне мереживо і навіть крокодилячу шкіру. Такі оригінальні шпалери легко уявити, наприклад, у вишуканих сучасних інтер’єрах середини століття або творчому божевіллі стилю бохо.

Класичний стиль завжди буде присутній в дизайні інтер’єру. Це чудова ідея для декоративного мотиву. Щоб він домінував у оформленні вашого будинку, достатньо вміло використовувати навіть дрібні акценти, які зможуть створити абсолютно новий інтер’єр. Тож можна використовувати шпалери в класичному стилі у будь-якій кімнаті. Вони здатні привернути увагу гостей і створити абсолютно новий стиль вашої спальні чи вітальні. Класичні шпалери використовують різні мотиви. Це не лише підбір відповідних кольорів і візерунків, але й використання зображень місць і архітектурних об’єктів, що відразу викликає асоціації з певним періодом історії. Бажаємо вдало підібрати рішення саме для вашої кімнати.