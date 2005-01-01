Хто перший? Три компанії-гіганта обіцяють створити вакцину від Covid-19 ще в 2020 році

Вчені з Pfizer, AstraZeneca і Moderna вже заявили, що знаходяться на фінальній стадії клінічних досліджень препаратів від вірусу.

З початку пандемії заразилися понад 55 мільйонів жителів нашої планети, майже півтора мільйона померло. До сих пір від Covid-19 немає ефективних ліків. Знамениті фармацевтичні компанії світу щосили працюють над вакциною від Covid-19. За інформацією ВООЗ, зараз в розробці знаходиться близько 200 таких препаратів.

Створення вакцини поділяють на кілька етапів. Для початку проводять наукові дослідження, також тестують вакцину на тваринах. Після успішного завершення цих етапів препарат вводять добровольцям: спочатку невеликій групі людей, потім - тисячам людей різного віку, статі, стану здоров'я. Якщо клінічні випробування пройшли благополучно, розглядається допуск вакцини до використання.

Поки що попереду планети всієї в дослідженнях три компанії-гіганта: Pfizer, AstraZeneca і Moderna.

BNT162

На початку листопада німецька компанія Pfizer і американська BioNTech офіційно заявили, що розроблена ними вакцина BNT162 показала ефективність на 90%. У клінічних дослідженнях брали участь добровольці у віці від 16 до 85 років з США, Німеччини, Бразилії, Аргентини, ПАР, Туреччини. За словами вчених, які беру участь в розробці препарату, якийсь геном коронавіруса поміщається в захисну оболонку і вводиться людині при вакцинації. Від організму відразу ж надходить імунна відповідь: захист людини при подальшому контакті з вірусом. Правда, вакцинуватися доведеться двічі з різницею в три тижні.

Хоч вакцина BNT162 поки що в лідерах, до неї є безліч питань. До сих пір невідомо, як вона буде впливати на організм дітей і вагітних жінок. Також мовчать розробники і про вартість препарату. Хоча деякі видання, посилаючись на свої джерела, заявили, що вартість курсу буде коштувати приблизно 40 доларів США (близько 1100 грн). Але це ще не остаточна цифра, адже зберігати вакцину необхідно в умовах дуже низьких температур - близько -80 градусів за Цельсієм. Тобто, крім самого препарату, доведеться витратитися і на обладнання для його зберігання.

США вже зацікавилися цією вакциною. Якщо клінічні випробування доведуть ефективність і безпеку вакцини, то, можливо, вона з'явиться на американському ринку вже в кінці цього року.

Оксфордська вакцина

Препарат, який спільно розробляють британсько-шведська компанія AstraZeneca і Оксфордський університет, знаходиться на пізній стадії клінічних випробувань. Під час вакцинації людині вводять генетичний матеріал коронавіруса разом з іншим, безпечнішим для людини, вірусом. Організм щепленої людини починає виробляти антитіла.

На початку вересня AstraZeneca заявила, що тимчасово припиняє випробування препарату, один з учасників тесту захворів. У добровольця було запалення сегментів спинного мозку, яке може бути спровоковано вірусною інфекцією. Але вже після одужання волонтера клінічні дослідження вакцини відновили. Вчені обіцяють, що в разі успішного завершення досліджень вже до кінця цього року препарат почнуть випускати. Оксфордською вакциною зацікавилися багато країн Євросоюзу. Вартість препарату поки невідома.

Якщо клінічні випробування на добровольцях пройшли благополучно, розглядається допуск вакцини до використання.

mRNA-1273

Американська біотехнологічна компанія Moderna теж на фінальній стадії в розробці вакцини mRNA-1273 від коронавіруса. Їх препарат - це генетичний матеріал вірусу у вигляді молекули РНК. Після вакцинації організм людини починає виробляти білки, схожі на білки вірусу і викликають імунну відповідь. Препарат необхідно вводити двічі, з інтервалом в 28 днів. Вартість, за інформацією видання FinansialTimes, складе близько 30 доларів США (приблизно 800 грн) за одну дозу.

У випробуваннях вакцини Moderna брали участь 30 тис. осіб. Приблизно у кожного десятого пацієнта після вакцинації спостерігалися швидко прохідна біль в м'язах і суглобах, почервоніння шкіри в місці ін'єкції.

Величезний плюс препарату від Moderna в тому, що він простий в зберіганні: може зберігатися в домашньому холодильнику протягом 30 днів.